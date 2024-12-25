Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ με Αρμάνι

Ατυχία με Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών εισήχθη με γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση (26/12, 21:30) με την Αρμάνι Μιλάνο για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Συνεπώς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει διαθέσιμο για τη θέση «5» κατά βάση τον Μουστάφα Φαλ, ενώ στην αποστολή μπήκε και ο Νέιθαν Μένσα, ο οποίος ήρθε μόλις την περασμένη Δευτέρα στην Ελλάδα και δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει τεθεί νοκ άουτ με θλάση στον αυχένα, ενώ αναμενόμενα είναι εκτός Κίναν Έβανς και Μόουζες Ράιτ.
Πηγή: sport-fm.gr
