Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ με Αρμάνι

Ατυχία με Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών εισήχθη με γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση (26/12, 21:30) με την Αρμάνι Μιλάνο για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Συνεπώς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει διαθέσιμο για τη θέση «5» κατά βάση τον Μουστάφα Φαλ, ενώ στην αποστολή μπήκε και ο Νέιθαν Μένσα, ο οποίος ήρθε μόλις την περασμένη Δευτέρα στην Ελλάδα και δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οέχει τεθεί νοκ άουτ με θλάση στον αυχένα, ενώ αναμενόμενα είναι εκτόςκαι Μόουζες Ράιτ.

