Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Στην αποστολή ο Μένσα

Νοκ άουτ για το ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ με Αρμάνι

Ατυχία με Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών εισήχθη με γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση (26/12, 21:30) με την Αρμάνι Μιλάνο για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Συνεπώς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει διαθέσιμο για τη θέση «5» κατά βάση τον Μουστάφα Φαλ, ενώ στην αποστολή μπήκε και ο Νέιθαν Μένσα, ο οποίος ήρθε μόλις την περασμένη Δευτέρα στην Ελλάδα και δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα.



Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει τεθεί νοκ άουτ με θλάση στον αυχένα, ενώ αναμενόμενα είναι εκτός Κίναν Έβανς και Μόουζες Ράιτ.
