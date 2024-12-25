Μαζουακού για Μπεσίκτας: «Δεν θέλω να μείνω άλλο σε τέτοιο περιβάλλον»

Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο Αρτούρ Μαζουακού εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μπεσίκτας. Στις δηλώσεις του στην εφημερίδα Fanatik επεσήμανε πως δεν θέλει να βρίσκεται άλλο σε ένα περιβάλλον σαν και αυτό που υπάρχει στην ομάδα, αντιδρώντας σε ό,τι ανέφερε ο πρόεδρος της ομάδας, Χουσεϊν Γιουτζέλ.



«Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στις οθόνες και είπε ότι εγώ φταίω. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή. Ναι, δεν είμαστε καλά. Ωστόσο, το να ρίχνεις όλες τις ευθύνες σε μένα δεν τον απαλλάσσει από τη δική του ευθύνη. Όλοι πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Δεν θέλω να μείνω άλλο σε τέτοιο περιβάλλον», ανέφερε.

