Ο Σέρχιο Μπουσκέτς ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο πως στο τέλος της σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του, σε ηλικία 37 ετών.

«Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ το ποδόσφαιρο για τόσα πολλά. Θα είστε πάντα μέρος αυτής της όμορφης ιστορίας. Το ποδόσφαιρο μου έχει χαρίσει μοναδικές εμπειρίες, σε υπέροχα μέρη, δίπλα στους καλύτερους συνταξιδιώτες. Έχω πολύ χαρούμενες αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία. Από την Μπαντία στην αναπληρωματική ομάδα της Μπάρτσα, περνώντας από την Μπαρμπερά, τη Γέιδα και τον Χαμπάκ.

Ευχαριστώ την Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο της ζωής μου. Στην Μπάρτσα, εκπλήρωσα τα όνειρα που είχα ως παιδί. Φόρεσα τη φανέλα που αγαπούσα σε εκατοντάδες αγώνες. Γιόρτασα πολλούς τίτλους και έζησα μοναδικές στιγμές στο Καμπ Νου που δεν θα ξεχάσω ποτέ», ανέφερε στο βίντεό του.

Η Μπαρτσελόνα πόσταρε μια φωτογραφία του στα social media και θέλησε να πει το δικό της αντίο στον θρύλο της ομάδας, όπως τον χαρακτηρίζει και να τον ευχαριστήσει για όλα όσα έδωσε στους «μπλαουγκράνα» 15 ολόκληρα χρόνια που αγωνιζόταν στους Καταλανούς.

«Η ομάδα της ζωής σου. Ένας θρύλος στην ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ποδοσφαιρικές στιγμές Σέρχιο».

The Club of your life 💙❤️

A legend at our Club 🌟



Thanks for all the football, Sergio! pic.twitter.com/1UEyVOh0hR — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

