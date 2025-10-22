Λογαριασμός
Για υβριστικά συνθήματα η δίωξη της ΑΕΚ λόγω Λανουά - Προβλέπεται 1.000 ευρώ πρόστιμο

Σε άρθρο που αφορά ύβρεις και προβλέπει ελαφριά χρηματική ποινή βασίζεται η δίωξη της ΑΕΚ - Η φράση που κατήγγειλε ο Γάλλος στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

ΑΕΚ: Για υβριστικά συνθήματα η δίωξη λόγω Λανουά

Υβριστικά συνθήματα είναι ο λόγος της δίωξης που ασκήθηκε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα στην ΑΕΚ.

Μετά την καταγγελία του Στεφάν Λανουά, η «Ένωση» θ’ απολογηθεί για παράβαση του άρθρου 15, παράγραφος 1, περίπτωση γ.

Όσο για την κλήση της, έγινε βάσει δημοσιευμάτων, αλλά και αναφορά που έκανε ο ίδιος ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, υποστηρίζοντας ότι φίλαθλοι του φώναζαν «Λανουά π…α».

Είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη για συνθήματα (αφού συνήθως αυτό συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων ή δυσφημιστικών αναφορών από ΠΑΕ και παράγοντες), ενώ η ποινή που προβλέπεται για την ΑΕΚ είναι 1.000 ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

