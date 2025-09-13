Μεντιλίμπαρ: «Ο Ορτέγκα ήταν ο καλύτερος, έτοιμος με Πάφο ο Ροντινέι»

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια κυριαρχική νίκη επί του Πανσερραϊκού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στο πρώτο γκολ που «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ εξήρε την ποιότητα και τον επαγγελματισμό των Ποντένσε και Ταρέμι, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές και έκαναν αμέσως αισθητή την παρουσία τους με τρία γκολ συνολικά.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το βάθος και την πληρότητα του ρόστερ, τονίζοντας πως η ομάδα είναι καλά προετοιμασμένη για τη συνέχεια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τέλος, αισιόδοξα ήταν τα νέα που μετέφερε για την κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον, ενώ ξεχώρισε τον Ορτέγκα ξεχώρισε ως κορυφαίο της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, ξεκινήσαμε δυνατά, όμως κάναμε δύο αμυντικά λάθη και έδωσαν δύο καθαρές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στη συνέχεια ήρθε η αποβολή, ήρθε μετά το γρήγορο γκολ στο β’ μέρος, άνοιξε το δρόμο και μετά ήταν πολύ καλά για εμάς».

Ποια είναι τα συναισθήματά σας βλέποντας τον Ποντένσε να πετυχαίνει ένα γκολ και τον Ταρέμι δύο γκολ μετά την είσοδό τους στο ματς;

Είναι αλήθεια ότι μπήκαν όταν όλα ήταν υπέρ μας. Πήγαιναν όλα καλά για εμάς κι εκείνοι εκμεταλλεύτηκαν στη στιγμή. Ό,τι έκαναν, το έκαναν καλά. Μπήκαν σε κάποια καλή στιγμή. Δεν είναι εύκολο να έχεις την όρεξη να το εκμεταλλευτείς και το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε την αποβολή.

Μήπως λίγη από τη λάμψη του Ορτέγκα, έκλεψαν οι Ποντένσε και Ταρέμι;

Ήταν ο καλύτερος.

Είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα ματς με Πάφο και Παναθηναϊκό;

Πιστεύουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το Τσάμπιονς Λιγκ και για όλα τα άλλα ματς. Οταν έρθει η στιγμή να μπεις στο ματς, δεν μπορείς να πεις κάτι. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Σίγουρα η ομάδα μας και το ρόστερ μας είναι πιο πλήρες από πέρσι. Εχουμε πολλούς παίκτες για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ματς για την επόμενη διακοπή. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Για τον Ζέλσον δεν ξέρω κάτι. Είναι ένα χτύπημα στο γόνατο, δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό, αλλά θα το δούμε στις εξετάσεις.

Ο Ροντινέι θα είναι έτοιμος με Πάφο;

Ο Ροντινέι δέχτηκε ένα χτύπημα χθες και θέλαμε να τον ξεκουράσουμε, ώστε να είναι έτοιμος για το ματς της Τετάρτης.

Πότε θα είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας οι Ποντένσε και Ταρέμι για να αρχίσουν να παίρνουν σερί 90λεπτα;

Ο Ταρέμι έπαιξε κάποια ματς με την Εθνική του. Ο Ποντένσε κάποια παιχνίδια φιλικά με την Αλ Σαμπάμπ. Στην θεωρία θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι, ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής που θα είναι μικρότερο, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί. Και θα είναι μικρότερο από κάποιους άλλους.

