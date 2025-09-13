Πεντάρα στο ρελαντί με λάμψη Ποντένσε-Ταρέμι και έφυγε για… σεντόνι ο Ολυμπιακός

«Πάτησε» τον Πανσερραϊκό με πεντάρα και έφυγε για σεντόνι και ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 5-0 των Σερραίων στην επιστροφή του κόσμου τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκαναν το 3/3 στο πρωτάθλημα.



Οι Πειραιώτες παρουσίασαν δύο πρόσωπα, καθώς στο πρώτο δεν κινήθηκαν στα δικά τους στάνταρ και κινδύνεψαν, μάλιστα, να δεχθούν γκολ. Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γκριν για χτύπημα του Ρέτσου στο στήθος με τις τάπες.

Στο β’ μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, με το γρήγορο γκολ (48’) του συνήθη υπόπτουνα τους… λύνει. Το 2-0 έκανε στο, ο οποίος έσπασε το… ρόδι με τα ερυθρόλευκα.Η είσοδος τωνκαιστο 68’ ξεσήκωσε το «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Πορτογάλο να βάζει… φωτιά δύο λεπτά μετά σκοράροντας με σουτάρα στην πρώτη του εμφάνισή της τρίτης του θητείας με τον Ολυμπιακό. Έπειτα τα φώτα έπεσαν στον. Στο 81’ κέρδισε πέναλτι, το οποίο έχασε ο(το έβγαλε ο αντίπαλος γκολκίπερ), ενώ ακολούθησαν δύο τέρματατου πρώην φορ της Ίντερ.Πλέον οστρέφεται στην πρεμιέρα του, όπου επιστρέφουν μετά από πέντε χρόνια, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τη…, αλλά και στο επερχόμενο ντέρμπι με τονστη Λεωφόρο.Πιστός στοο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης (και όχι ο Πασχαλάκης), με τους Ρέτσο και Μπιανκόν να είναι στο κέντρο της άμυνας, ενώ Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα αυτής. Στο κέντρο Έσε και Μουζακίτης, με τον Τσικίνιο μπροστά, ενώ στα «φτερά» Ζέλσον και Καμπελά, με τον Ελ Κααμπί να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.Μεκαι ο Πανσερραϊκός. Στο τέρμα Τιναλίνι, στο κέντρο της άμυνας Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο, με τους Λύρατζη και Τσαούση στα μπακ. Λιάσος και Ομεόνγκα στα χαφ, ενώ Φάλε και Γκριν στα «φτερά», με τον Μπανζάκι πίσω από τον προωθημένο Ιβάν.Αναμενόμενο το σκηνικό στο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Πανσερραϊκό να είναι καλά οχυρωμένος πίσω. Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα καταγράφεται στο 6ο λεπτό και ήταν για τους Πειραιώτες. Καμπελά και Τσικίνιο κυκλοφόρησαν την μπάλα, με τον Πορτογάλο να στρώνει στον Ελ Κααμπί που πλάσαρε από το ημικύκλιο της περιοχής με τον Τιναλίνι να μπλοκάρει. Αμέσως μετά είχε άστοχη κεφαλιά ο Έσε από σέντρα του Ορτέγκα.Ο Πανσερραϊκός που δεν είχε ξεμυτήσει έως τότε άγγιξε το 1-0 στο 10’. Ο Ρέτσος έκανε λάθος λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, ο Ιβάν πήρε και έστρωσε στην καρδιά της περιοχής στον Μπανζάκι που σούταρε πάνω στον Τζολάκη.Με κινητήριο μοχλό τον Τσικίνιο που δημιούργησε από στατικές φάσεις ήρθαν οι επόμενες προσπάθειες των «ερυθρόλευκων», με την κεφαλιά του Καμπελά (14’) να περνάει εκτός και σε άλλες δύο περιπτώσεις να απομακρύνεται η μπάλα.Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ στο 19’, όταν ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα και ο αμαρκάριστος Τσικίνιο αστόχησε με σουτ από καλή θέση. Ακόμα μεγαλύτερη φάση είχε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο 20’. Ο Γκελασβίλι έκανε γκέλα μετά από μακρινή μεταβίβαση, ο Ελ Κααμπί πήρε, αλλά έδειξε να αιφνιδιάζεται με το πλασέ του να μπλοκάρει ο Τιναλίνι.Από νέα γκάφα της άμυνας των Πειραιωτών ήρθε η επόμενη φάση του Πανσερραϊκού, η οποία έγινε στο 23’. Από λάθος γύρισμα του Μπιανκόν προς τα πίσω, ο Μπανζάκι πήρε, αλλά στη συνέχεια γλίστρησε στο τελείωμα που έκανε σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία, με τον Ορτέγκα να απομακρύνει.Από εκεί και μετά ανέβασε στροφές ο Ολυμπιακός, με τον Έσε να βρίσκεται σε καλή θέση στο 29’ με το σουτ του να μπλοκάρει ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού, ενώ εκείνο του Στρεφέτσα από τα όρια της περιοχής πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Τιναλίνι.Φάση από την οποία εύκολα θα μπορούσε να είχε κάνει το 1-0 είχε στο 32’ ο πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα, ο Ελ Κααμπί δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα από την καρδιά της αντίπαλης άμυνας και την έστειλε πολύ ψηλά.Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα. Ο Ζαμπαλάς έδειξε την κόκκινη έπειτα από onfield review (αρχικά έδειξε κίτρινη) στον Γκριν για επικίνδυνο χτύπημα στον Ρέτσο σε διεκδίκηση της μπάλας. Στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου δεν είχε καλό ρυθμό ο αγώνας λόγω των αρκετών διακοπών.Ιδανικά ξεκίνησε το β’ μέρος για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη τελική ήταν ένα άστοχο εκτός περιοχής σουτ του Τσικίνιο, αλλά η δεύτερη έφερε το 1-0. Ο Ορτέγκα σέντραρε ωραία από τα αριστερά και ο Ελ Κααμπί κυριάρχησε στον αέρα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Στο 56’ απείλησε ξανά, με τον Καμπελά να πλαγιοκοπεί, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Στρεφέτσα στο γύρισμά του. Αμέσως μετά ο Βραζιλιάνος είχε άστοχη κεφαλιά. Στο 59’ είχε πολύ μεγάλη φάση ο Ολυμπιακός, όταν μετά από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Καμπελά έκανε σκαστό σουτ από θέση βολής.Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με δέκα από το 35’ άρχισε να ξεμένει από δυνάμεις και στο 66’ ήρθε και το 2-0 στο 66’. Ο Ελ Κααμπί απείλησε με κεφαλιά που έβγαλε ο αντίπαλος γκολκίπερ, με τον Καμπελά να μην παρατάει τη φάση και να γυρίζει για τον Ορτέγκα που εκτέλεσε.Στο 71’ ο Ολυμπιακός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Ποντένσε, ο οποίος είχε μόλις τρία λεπτά στο γήπεδο, έπιασε σουτάρα εκτός περιοχής και αιφνιδίασε τον Τιναλίνι που μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του.Το παιχνίδι είχε μπόλικο… ψωμί ακόμα. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κέρδισε πέναλτι, σε φάση που ο Δοϊρανλής πάτησε τον Ταρέμι. Την εκτέλεση ανέλαβε στο 82’ ο Γιαζίτσι που επέλεξε χαμηλά, με τον Τιναλίνι να βρίσκει λίγο την μπάλα, αυτή να χτυπάει στο δοκάρι και στο σώμα του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων προτού απομακρυνθεί.Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ταρέμι. Στο 88’ βρέθηκε φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ από ωραία μπαλιά του Ποντένσε και τον εκτέλεσε, αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό το γεγονός. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαζίτσι σέντραρε και ο Ιρανός πέτυχε δεύτερο γκολ, αυτήν τη φορά με κεφαλιά.Ναι τα φώτα πέφτουν σε Ποντένσε και Ταρέμι, ναι αυτοί ξεσήκωσαν το «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά συνολικά ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού ήταν ο Ορτέγκα. Είχε γκολ (παρθενικό με τους Πειραιώτες) για το 2-0 και ασίστ για το 1-0, ενώ γενικότερα ήταν πολύ καλός δημιουργικά. Πιθανόν να μην είχε κακή σέντρα ή γύρισμα ο Αργεντινός απόψε.Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να σταθεί κάποιος στη διαιτησία σε ένα τέτοιο ματς. Η κόκκινη στον Γκριν στο 35’ είναι σωστή, με τον παίκτη του Πανσερραϊκού να πηγαίνει με τις τάπες στο στήθος του Ρέτσου. Σωστό και το πέναλτι με τον Δοϊρανλή να πατάει τον Ταρέμι.Τζολάκης - Κοστίνια, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα – Έσε (75’ Σιπιόνι), Μουζακίτης – Μαρτίνς (18’ Στρεφέτσα), Καμπελά (68’ Ποντένσε), Τσικίνιο (75’ Γιαζίτσι) - Ελ Κααμπί (68’ Ταρέμι)Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μάνσα.Τιναλίνι - Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (79’ Καρασαλίδης), Τσαούσης - Ομεόνγκα, Λιάσος (79’ Γκιγιόμ) - Φάλε (79’ Δοϊρναλής), Γκριν, Μπανζάκι (51’ Νανελί) – Ιβάν (90’+1’ Σαββίδης)Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Γεωργιάδης, Ρουμιαντσεβ, Μασκανάκης, Σαλβανός, Σοφιανός

