Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 28 πόντους και ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 27, στη νίκη των Μπακς επί των Πίστονς με 128-107 στην «Little Caesars Arena» και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του NBA Cup.

Το Μιλγουόκι, το οποίο τερμάτισε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με 4/4 νίκες, έχει κερδίσει επτά σερί παιχνίδια και εννιά στα δέκα τελευταία.

Το Ντιτρόιτ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, με 3 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση, έχοντας τον Κέιντ Κάνινγκχαμ πρώτο σκόρερ με 23 πόντους, ο Τομπίας Χάρις είχε 16, ο Τιμ Χαρνταγουέι 15 και ο Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσε 11 για τους γηπεδούχους.

Πέρα από τον Γιάννη και τον Λίλαρντ, ο Γκάρι Τρεντ τζούνιορ σκόραρε 16 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις και ο Ταουρίν Πρινς είχαν έκαστος 14 και ο Έι Τζι Γκριν τελείωσε το ματς με 11.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκουράστηκε στην 4η περίοδο, έχοντας 10/11 σουτ σε 28 λεπτά, ενώ μοίρασε 8 ασίστ και μάζεψε 7 ριμπάουντ μετά τα triple-double που είχε σε τρία από τα προηγούμενα έξι ματς.

Στους «8» του NBA Cup, οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Μάτζικ στο Fiserv Forum και σίγουρα ο Γιάννης και οι συμπαίκτες του θα ήθελαν τη νίκη, με την οποία θα ταξιδέψουν για το Λας Βέγκας, καθώς οι ημτιελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 15/12 στην T-Mobile Arena, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.