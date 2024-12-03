Επιβίωσε στο ροντέο με την Μπαρτσελόνα με πάρτι Ναν ο Παναθηναϊκός

Ματσάρα στο ΟΑΚΑ με θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λύγισε 90-89 την Μπαρτσελόνα στο «καμίνι» που δημιούργησαν οι οπαδοί του και επέστρεψε στις νίκες στην Ευρωλίγκα, ανεβαίνοντας στο 8-5, μετά από ένα αδιανόητο παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές.

Για τρεις περιόδους, οι Καταλανοί είχαν πάει το παιχνίδι στον ρυθμό τους, φτάνοντας μέχρι και στο +11 (55-66). Παρόλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν, που πέτυχε τρία buzzer beater στο τέλος των τριών πρώτων δεκαλέπτων, άρχισε να βάζει το ένα σουτ μετά το άλλο, παρέσυρε συμπαίκτες και ΟΑΚΑ, και η κατάσταση άλλαξε στην τέταρτη περίοδο.

Το ματς έγινε... ροντέο, με τους «πράσινους» να παίρνουν τα ηνία του αγώνα και να δείχνουν μεγάλο φαβορί για τη νίκη (89-86), πριν ένα φάουλ στον Άλεξ Αμπρίνες τον στείλει στη γραμμή για τρεις βολές ισοφάρισης (89-89) στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Ματίας Λεσόρ πήρε στην άλλη πλευρά δύο βολές, έβαλε τη μία και η άμυνα βγήκε, με αποτέλεσμα τη νίκη 90-89.

Απίστευτα πράγματα από τον Ναν, που έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με 29 πόντους και 5/9 τρίποντα. Κομβικός με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ ο Ματίας Λεσόρ, ενώ 18 πόντους είχε ο τρομερός στο πρώτο ημίχρονο Λορέντζο Μπράουν. Καθοριστικός ο Ντίνος Μήτογλου με 9 πόντους, που ήταν τρία τρίποντα στην τέταρτη περίοδο. Από την Μπαρτσελόνα, που έπεσε στο 8-5, ξεχώρισε με 19 πόντους ο 20χρονος Χουάν Νούνιεθ, ενώ 15 είχε ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος με ωραία ασίστ του Μπράουν και λέι απ του Ερνανγκόμεθ, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε με σουτ το 4-0. Ο Πάρκερ έβαλε το πρώτο καλάθι της Μπαρτσελόνα, και ο Σατοράνσκι με εύκολο λέι απ ισοφάρισε σε 4-4. Ο Ερνανγκόμεθ έβαλε δύο βολές και ο Πάρκερ σουτ από μέση απόσταση (6-6), με τον Μπράουν να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 9-6. Ο Ματίας Λεσόρ σκόραρε αρκετά μακριά από το πεδίο δράσης του (11-6), με τον Μπράουν να ευστοχεί σε βολές για το 13-6. Ο Νούνιεθ έδωσε λύση στην Μπαρτσελόνα με τρίποντο στη λήξη επίθεσης (13-9) και έπειτα σκόραρε με λέι απ για το 13-11. Ο Γκραντ και ο Πάρκερ αντάλλαξαν καλάθια (15-13), όμως ο Μπράουν συνέχισε το καταπληκτικό του παιχνίδι και σκόραρε μετά από εντυπωσιακή προσποίηση για το 17-13. Ο Νούνιεθ έβαλε κι άλλα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού με γκολ φάουλ (19-16), ενώ ο Άντερσον ισοφάρισε σε 19-19 με τρίποντο. Ο Μπράουν απάντησε αμέσως (22-19), πριν ο Ναν ολοκληρώσει το δεκάλεπτο με σουτ από το κέντρο για το 25-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Νούνιεθ έβαλε λέι απ, ενώ ο Ναν με τον Άντερσον αντάλλαξαν τρίποντα για το 28-24. Ο Λεσόρ πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (31-24) και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μείωσε από κοντά σε 31-26. Ο Νούνιεθ συνέχισε να είναι ασταμάτητος και έβαλε λέι απ (31-28), ενώ ο Γουίλι σκόραρε μπροστά στον αδερφό του για το 31-30. Ο Ναν έδωσε λύση από μέση απόσταση (33-30), όμως ο Άντερσον απάντησε άμεσα και έγραψε το 33-32. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να βρίσκει εύκολα λέι απ και πέρασε μπροστά (33-34). Σατοράνσκι και Βέσελι έβαλαν από μία βολή (33-36), όμως ο Μπράουν ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό με ωραία ενέργεια και τρίποντο. Ο Λεσόρ έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με επιθετικό ριμπάουντ και λέι απ (38-36). Οι Καταλανοί απάντησαν στο επιμέρους 5-0 με δικό τους αντίστοιχο σερί χάρη στον Πάρκερ (38-41), ενώ ο Ναν μείωσε από κοντά σε 40-41. Ο Πάρα έγραψε το 40-43 μετά από λάθος του Σλούκα και ο Λεσόρ πήγε στη γραμμή για το 42-43. Το ημίχρονο έληξε 45-45 με δεύτερο buzzer beater του Ναν στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος, ο Σατοράνσκι έβαλε τρίποντο (45-48) και ο Γκραντ απάντησε με γκολ φάουλ για το 48-48. Ο Λεσόρ σκόραρε και αυτός παίρνοντας την επαφή (51-48), με τον Πάντερ να βάζει το πρώτο του καλάθι στο ματς και να ισοφαρίζει στα 51. Ο Βέσελι έβαλε ένα τυχερό καλάθι και ο Αμπρίνες ένα τρίποντο (51-56), ενώ ο Τσέχος σκόραρε ξανά και έγραψε το 51-58. Ο Λεσόρ έδωσε λύση με μία βολή (52-58), όμως ο Αμπρίνες έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ για το 52-61. Ο Μπράουν απάντησε και μείωσε (55-61), με τον Πάρκερ να καρφώνει εντυπωσιακά και τον Αμπρίνες να βάζει τρεις βολές για το 55-66. Ο Μήτογλου έδωσε σημαντική ανάσα στον Παναθηναϊκό (58-66) από την κορυφή, ενώ ο Σλούκας έβαλε δύο βολές (60-66). Μετά από δύο επιθετικά ριμπάουντ, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ σκόραρε από κοντά για το 60-69, ενώ ο Ναν έβαλε και τρίτο buzzer beater λίγο πιο μπροστά από το κέντρο για το 63-69.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο απίθανος Ναν έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα και ισοφάρισε σε 69-69. Ο Νούνιεθ έδωσε ανάσα στην Μπαρτσελόνα (69-71), με τον Μήτογλου να βάζει τρίποντο και τον Ναν φοβερό λέι απ για το 74-71. Ο Γκραντ πήρε τη σκυτάλη και έγραψε το 77-71 από τη γωνία με τρίποντο, ενώ ο Σλούκας με ανάποδο λέι απ απάντησε στο γκολ φάουλ του Νούνιεθ για το 79-74. Ο Σατοράνσκι έβαλε μεγάλο τρίποντο και μείωσε σε 81-79 μετά από ακόμη ένα καλάθι του Ναν, ενώ ο ανεβασμένος Μήτογλου σκόραρε για τρεις και έγραψε το 84-79. Ο Πάρκερ μείωσε από κοντά (84-81), και ο Πάντερ ισοφάρισε για την Μπαρτσελόνα μετά από χαμένο αμυντικό ριμπάουντ σε 84-84. Ο Λεσόρ έβαλε μία βολή και έπειτα έκλεψε και κάρφωσε (87-84), ενώ ο Βέσελι έβαλε ένα απίθανο καλάθι για το 87-86. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και ήταν ψύχραιμος (89-86), όμως ο Αμπρίνες πήρε τρεις βολές και τις έβαλε για το 89-89. Ο Λεσόρ κέρδισε βολές

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 45-45, 63-69, 90-89



