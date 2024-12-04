Άτυπη... ρεβάνς στο Περιστέρι. Τρεις μέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός έρχονται αντιμέτωποι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (21:30, COSMOTE SPORT 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6). Πρόκειται για το πρώτο μεταξύ τους ματς στη φάση των «16», καθώς είχε υπάρξει αναβολή λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες προ τριών ημερών, όπως αναφέραμε, και για τη Stoiximan Super League. Eκεί, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε από νωρίς με τον Μαξίμοβιτς και κρατούσε μέχρι το τέλος το προβάδισμα, χάνοντας ευκαιρίες για να το επεκτείνει. Κάπως έτσι, ο Ατρόμητος τον τιμώρησε στο 90' με γκολ του Καραμάνη και κατάφερε να πάρει βαθμό. Τα ματς του Κυπέλλου, ωστόσο, είναι πάντοτε διαφορετικά.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας την προηγούμενη σεζόν, «πράσινοι», ξεκινούν τώρα τη διοργάνωση, αφού μπήκαν σε αυτή από τη φάση των «16». Από την άλλη, ο Ατρόμητος για να φτάσει μέχρι εδώ χρειάστηκε να αποκλείσει σε μονό παιχνίδι τον Λεβαδειακό, με ανατροπή μάλιστα (2-1) η οποία έγινε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στα προημιτελικά με όποιον προκριθεί μεταξύ Athens Kallithea και Ολυμπιακού.

Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός είδε το σερί νικών που είχε να «σπάει» στο προηγούμενο ματς του με τον Ατρόμητο και θέλει τώρα να δείξει αντίδραση και να πάρει και ένα προβάδισμα πρόκρισης. Άλλωστε, οι «πράσινοι» πρωταγωνιστούν στο Κύπελλο τα τελευταία χρόνια και δεδομένα θέλουν να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη διοργάνωση.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Γεντβάι να μπαίνει σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων και να τίθεται στη διάθεσή του. Ο Πορτογάλος θα κρίνει αν ο Κροάτης αμυντικός, ο οποίος έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση ώστε να προσφέρει. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον αγώνα της Κυριακής, είναι διαθέσιμοι Μλαντένοβιτς και Αράο, οι οποίοι απουσίασαν λόγω καρτών. Το πιθανότερο είναι ο Πορτογάλος τεχνικός να πάει σε rotation με αρκετές αλλαγές.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Τζούριτσιτς, Μαξ, Ίνγκασον και Σπόραρ. Ο Βιτόρια δεν επέλεξε ούτε τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, κρίνοντας πως δεν είναι 100% έτοιμος να επιστρέψει ακόμη. Αναλυτικά στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Αράο, Φικάι, Νταμπίζας.

O Aτρόμητος, από την άλλη, διανύει ένα καλό διάστημα, καθώς έμεινε όρθιος και πήρε πολύτιμο βαθμό στο ΟΑΚΑ, ενώ πριν από αυτό το αποτέλεσμα είχε δύο σερί νίκες με Λεβαδειακό και Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία είναι σίγουρα το αουτσάιντερ, όμως γνωρίζει πως σε νοκ άουτ αγώνες όλα γίνονται, επομένως θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της ώστε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης.

Για τον Πάμπλο Γκαρσία, επιστρέφει ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα, που απουσίασε στο ΟΑΚΑ λόγω συμπλήρωσης καρτών. Εκτός αποστολής έμειναν οι Κίνι, Χουτεσιώτης, Τσιγγάρας και Μανσούρ. Αναλυτικά η αποστολή: Κοσέλεφ, Σάλτας, Αθανασίου, Μουντές, Πομόνης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μπρόρσον, Γκονθάλεθ, Μίχορλ, Καραμάνης, Καλοσκάμης, Ουεντραόγκο, Βρακάς, Γιουμπιτάνα, Ουάρντα, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Καρλίτος, Τσαντίλας, Τζοβάρας.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Σαμοΐλης, Τοροσιάδης

Τέταρτος: Μπεκιράρης

VAR: Παπαδόπουλος, Κατοίκος

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Γκαρσία): Κοσέλεφ - Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Αθανασίου - Ουεντραόγκο, Καραμάνης - Καλοσκάμης, Μίχορλ, Βρακάς- Φαν Βέερτ.

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Λοντίγκιν - Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γεντβάι, Σένκεφελντ - Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Ουναϊ - Μαντσίνι, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

