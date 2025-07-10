Μάντζαρης: «Μεταγραφή της χρονιάς ο Σορτς»

Συνέντευξη στο Amerikanos24 και στον παραγωγό του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Νίκο Ζέρβα, παραχώρησε ο Βαγγέλης Μάντζαρης!



Ο 35χρονος γκαρντ, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας με τη φανέλα της Μυκόνου, μίλησε για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, για τους επεισοδιακούς τελικούς της φετινής Stoiximan GBL και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ σχολίασε τα θέματα της επικαιρότητας σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εκφράζοντας παράλληλα την άποψή του για Σορτς, Βαλαντσιούνας και Μίτσιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για τη Μύκονο και την παρουσία του στη Basket League: «Περάσαμε όμορφα, κάναμε κάτι καλό, μια πολύ καλή πορεία. Και σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε σοβαρότητα, είχαμε καλά αποδυτήρια. Εγώ προσπάθησα να βοηθήσω, είτε με την εμπειρία μου, είτε με τις παραστάσεις μου. Και νομίζω ότι βγάλαμε κάτι πολύ ωραίο σαν εικόνα».



Για τον Τι Τζέι Σορτς και τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Για μένα είναι ίσως η μεγαλύτερη ''κλοπή'' της φετινής EuroLeague. Δηλαδή να πάρεις τον Σορτς έτσι; Με αυτή την τιμή; Με αυτά τα λεφτά; Που τον ήθελαν άλλες 5-6 ομάδες; Ε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά ξεκινάει με το δεξί. Είναι παίκτης για να ''τρέχει'' το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και είναι μεταγραφή της χρονιάς για μένα».



Για τον Βασίλιε Μίτσιτς και το αν ταιριάζει στον Ολυμπιακό: «Ο Μίτσιτς είναι μεγάλος παίκτης, αλλά είναι ερωτηματικό αν ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Θέλει πολύ την μπάλα, δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, απλώς δεν ξέρω αν ταιριάζει με τον Μπαρτζώκα και το μπάσκετ του».



Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Ντέιβιντ Μπλατ: «Ο κόουτς Μπαρτζώκας είναι από τους καλύτερους. Ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις. Αλλά το θέμα είναι η πνευματική προετοιμασία. Αν η ομάδα δείχνει ανέτοιμη, δεν φταίνε μόνο οι παίκτες. Και στο Final Four αυτό φάνηκε Κάτι δεν έχει γίνει σωστά από τον προπονητή. Πιστεύω πως αν δεν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είχε παραιτηθεί. Ο κόουτς Μπλατ ήταν διαφορετικός, πιο NBAικό στυλ, με πολλές συνεργασίες. Γενικότερα δεν ταίριαξα μαζί του, αλλά δεν σημαίνει πως δεν είναι καλός προπονητής».



Για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος: «Νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός ''χρωστάει'' το φετινό πρωτάθλημα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι των τελικών και έδειχνε αδύναμος να αντιδράσει. Τα όσα έγιναν και είπε ο κ. Γιαννακόπουλος νομίζω πως τόνωσαν τον εγωισμό στον Ολυμπιακό. ''Ψήλωσε'' απότομα ο Παναθηναϊκός ακούστηκαν κάτι για 3-0 και γύρισε μπούμερανγκ. Εντάξει έχει και παικταράδες ο Ολυμπιακός και πήρε δίκαια τον τίτλο».



Για το αν μπορεί ο Βαλαντσιούνας να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό: «Μιλάμε για έναν ΝΒΑer. Αν έρθει, θα είναι τεράστια προσθήκη. Αλλά και πάλι, έχει σημασία πώς θα χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι όλοι οι ΝΒΑερς έτοιμοι να μπουν στην EuroLeague και να ''σκοτώσουν''. Θέλει δουλειά και ''διάβασμα''. Δεν ξέρω επίσης αν θα έρθει με όρεξη. Αν ναι, θα κάνει… πλάκα και δεν βλέπω τον τρόπο να μην βάζει ο Παναθηναϊκός 100 πόντους σε κάθε ματς».



Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και το ''παράσημο Σπανούλης'': «Ο Σπανούλης… τι να πεις. Να έχεις τέτοιο αρχηγό, σε κάνει καλύτερο. Έμαθα πολλά δίπλα του. Είναι ''παράσημο'' για μένα που παίξαμε τόσα χρόνια μαζί. Όλοι χρωστάμε πολλά στον Βασίλη. Βάλαμε το λιθαράκι μας, αλλά αν δεν ήταν αυτός πολλά θα ήταν εντελώς διαφορετικά».



Για την οικογένεια και τη ζωή εκτός παρκέ: «Η οικογένεια με έχει αλλάξει. Βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Δεν σκέφτομαι μόνο το μπάσκετ. Είναι ωραίο να έχεις ισορροπία. Να είσαι καλά στο σπίτι και μετά να παίζεις καλύτερα».



Για τη συνέχεια της καριέρας του: «Όσο με κρατάει το σώμα μου, θα παίζω. Δεν βάζω ημερομηνία λήξης. Το αγαπάω το μπάσκετ. Και όσο με γεμίζει, συνεχίζω».

