Γκριγκόνις: Ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποθεραπεία και φουλάρει για την νέα σεζόν

Ο Γκριγκόνις ταλαιπωρήθηκε πολύ την περσινή σεζόν από τραυματισμούς στην μέση του κι έτσι αναγκάστηκε να χάσει όλη την σεζόν. Μία σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό καθώς την προηγούμενη χρονιά συνέβαλε αρκετά στην κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού της ομάδας και η απουσία του φάνηκε. Ο Λιθουανός ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποθεραπεία του και πλέον είναι στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την νέα σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.