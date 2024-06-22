Τσέλσι: Ανακοίνωσε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας με το nickname, «Μεσίνιο»

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας, αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ανήκει πλέον στην Τσέλσι. Με ανακοίνωσή τους, οι «μπλε» γνωστοποίησαν πως ήρθαν σε συμφωνία με την Παλμέιρας για την απόκτηση του 17χρονου Εστεβάο Γουίλιαν, καταβάλλοντας στον σύλλογο της Βραζιλίας το ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος εξτρέμ, που αγωνίζεται με το ανάποδο πόδι στα δεξιά της επίθεσης, βγάζει «μάτια» στην πατρίδα του με την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, μετρώντας φέτος 27 συμμετοχές με οκτώ γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ενδεικτικό του ταλέντου του, αλλά και της φήμης και του potential που κουβαλά μαζί του, είναι πως στην πατρίδα του του έχει βγει το ψευδώνυμο, «Μεσίνιο»!

Όσον αφορά τους Λονδρέζους πάντως, θα αφήσουν τον νεαρό για ακόμα μία σεζόν στην Παλμέιρας, με τον Εστεβάο να ενσωματώνεται στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2025.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 22, 2024

