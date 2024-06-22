Λογαριασμός
NBA: Παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Μπίσλεϊ

Παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να αποτελέσει ο Μαλίκ Μπίσλεϊ, καθώς, τα «ελάφια» δεν διατίθενται να προχωρήσουν σε ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 27χρονο γκαρντ

Μαλίκ Μπίσλεϊ

Μιλγουόκι Μπακς και Μαλίκ Μπίσλεϊ αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από τη νέα αγωνιστική σεζόν, μετά από μόλις έναν χρόνο συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, Κρις Χέινς, τα «ελάφια» πήραν την απόφαση να μην προχωρήσουν σε ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 27χρονο γκαρντ, ο οποίος και θα δοκιμάσει την τύχη του στην free agency φέτος το καλοκαίρι, εκεί όπου δεδομένα θα δεχθεί πολλές προτάσεις από τις ομάδες του ΝΒΑ.

Στον έναν χρόνο παρουσίας του στους Μπακς, ο έμπειρος άσος κατέγραψε 11,3 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 73 αγώνες, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 41,3% πίσω από την γραμμή του τριπόντου.

