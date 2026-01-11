Λογαριασμός
Συγκίνησε ο Τσέις Οντίγκε: Έπαιξε 2 μέρες μετά το θάνατο της μητέρας του, ήταν ο κορυφαίος και ξέσπασε σε κλάματα

Ο Τσέις Οντίγκε έχασε προ δύο ημερών τη μητέρα του, αλλά έμεινε στην Ισπανία και βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει τη Βαλένθια 

Τσέις Οντίγκε

Η Μάλαγα έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής στη Liga Endesa νικώντας με 76-70 τη Βαλένθια εκτός έδρας με τον Τσέις Οντίγκε κορυφαίο έχοντας 20 πόντους.

Ο Τζαμαϊκανός γκαρντ έχασε προ δύο ημερών τη μητέρα του, αλλά παρέμεινε στην Ισπανία και με την καλύτερη φετινή του εμφάνιση βοήθησε την Ουνικάχα να πάρει ένα πολύ σημαντικό ματς.

«Η μητέρα μου πέθανε πριν από δύο μέρες, ο πατέρας μου τον Μάιο... Είναι μια κακή χρονιά. Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω», είπε με δάκρυα στα μάτια ο 26χρονος άσος στην ισπανική τηλεόραση.
 

