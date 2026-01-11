Η Μάλαγα έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής στη Liga Endesa νικώντας με 76-70 τη Βαλένθια εκτός έδρας με τον Τσέις Οντίγκε κορυφαίο έχοντας 20 πόντους.

Ο Τζαμαϊκανός γκαρντ έχασε προ δύο ημερών τη μητέρα του, αλλά παρέμεινε στην Ισπανία και με την καλύτερη φετινή του εμφάνιση βοήθησε την Ουνικάχα να πάρει ένα πολύ σημαντικό ματς.

«Η μητέρα μου πέθανε πριν από δύο μέρες, ο πατέρας μου τον Μάιο... Είναι μια κακή χρονιά. Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω», είπε με δάκρυα στα μάτια ο 26χρονος άσος στην ισπανική τηλεόραση.



🗣️ “Hace dos días murió mi madre, en mayo mi padre… Solo es un año malo”



El partido y la entrevista más dura de su vida, pero ahí está: dando la cara y sacando fuerzas de donde no las hay 🥺🥺 Chase Audige es un HÉROE ❤️‍🩹#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/eDhmIgbUfd — DAZN España (@DAZN_ES) January 10, 2026

