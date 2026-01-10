Έστρωσε… περσικό χαλί ο Ταρέμι και ο Ολυμπιακός πήρε το «διπλό» στο Περιστέρι πριν τον ΠΑΟΚ

Πέρασε με Ταρέμι και Ζέλσον απ’ το Περιστέρι ο Ολυμπιακός. Ποδαρικό με άνετη νίκη στο πρωτάθλημα στο 2026 (είχε προηγηθεί το Σούπερ Καπ στην Κρήτη) έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» επικρατώντας 2-0 του Ατρομήτου για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ζέλσον άνοιξε το σκορ στο 35’ από ασίστ του Ιρανού, ο οποίος στο 56’ διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών με ωραίο σκάψιμο της μπάλας. Πλέον, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ που αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες (εκτός Ποντένσε και Πιρόλα, με τον Ελ Κααμπί να συνεχίζει στο Κόπα Άφρικα), στρέφει την προσοχή της στον προημιτελικό του Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ, ελπίζει σε «δώρο» στο Άρης-ΑΕΚ για να μείνει στην κορυφή.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 ο Ατρόμητος. Στο τέρμα ο Κοσέλεφ, στα στόπερ Μανσούρ και Σταυρόπουλος, ενώ Κίνι και Ούρονεν στα μπακ, με τους Καραμάνη και Μουτουσαμί στα χαφ, Γιουμπιτάνα και Μπάκου στα φτερά, με τον Μίχορλ στον άξονα, ενώ ο Φαν Βέερτ στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 και ο Ολυμπιακός. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Μπιανκόν, με τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα στόπερ. Γκαρθία και Έσε στα χαφ, με τον Τσικίνιο πιο μπροστά, Γιαζίτσι και Μαρτίνς στα «φτερά», ενώ στην κορυφή ο Ταρέμι.

Το ματς

Αναμενόμενο το σκηνικό στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο Ατρόμητος ήταν σε πιο παθητικό ρόλο. Η πρώτη του προσπάθεια ήρθε στο 1ο λεπτό, με τον Ζέλσον την ώρα που έμπαινε στην περιοχή να βρίσκεται στο έδαφος, ζητώντας πέναλτι.

Η πρώτη απειλή από πλευράς «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 3ο λεπτό. Ο Ζέλσον μπούκαρε στην περιοχή, πήγε να περάσει τον Κοσέλεφ, ο οποίος έπεσε στα πόδιά του και του πήρε την… μπουκιά απ’ το στόμα.

Ο Ατρόμητος δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα στο ξεκίνημα λόγω της μεγάλης πίεσης των Πειραιωτών ψηλά. Στο 18’ ο Ζέλσον έκανε σέντρα από τα αριστερά, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά δίχως να στείλει προς την εστία την μπάλα, εξαιτίας και της εξόδου του Κοσέλεφ.

Οι γηπεδούχοι πήγαν στο 18’ να κάνουν τη ζημιά, με τους Μπάκου και Γιοουμπιτάνα να συνεργάζονται και να φεύγουν γρήγορα στην κόντρα, αλλά ο Τζολάκης λειτούργησε ως λίμπερο, βγαίνοντας αρκετά μακριά από την περιοχή και απομάκρυνε. Αμέσως μετά, ο Ολυμπιακός έφυγε στην κόντρα, ο Μπιανκόν πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε δυνατό γύρισμα και ο Κοσέλεφ έδιωξε σε κόρνερ.

Το επικίνδυνο στημένο του Μίχορλ στο 29’ είχε κατάληξη την κεφαλιά του Μανσούρ που ήταν εκτεθειμένος. Πάνω που οι παρατηρήσεις του Μεντιλίμπαρ λόγω των παραπόνων που είχε για ατομικά λάθη αυξανόντουσαν ήρθε το 0-1 των Πειραιωτών.

Στο 35’ ο Ταρέμι έκανε ωραία κίνηση με και χωρίς την μπάλα, αλλά και γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μαρτίνς να εκτελεί τον Κοσέλεφ. Στην τελική ευθεία του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός πίεσε πολύ για ένα δεύτερο γκολ που θα έκανε πολύ πιο απλό το έργο του.

Ο Ταρέμι δεν βρήκε όμως τις προϋποθέσεις που ήθελε για να εκτελέσει σε φάση διαρκείας στο 39’, όπως και μετά το γύρισμα του Μαρτίνς στο 41’, αν και ήταν στο ύψος του πέναλτι.

Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που έπρεπε να βγάλει αντίδραση, να δείξει κάτι καλύτερο στο β’ μέρος. Ο Ολυμπιακός, πάντως, απείλησε πρώτος μετά την ανάπαυλα, με τον Ταρέμι να κάνει ανοιχτό κοντρόλ πριν εκτελέσει άστοχα δίχως ισορροπία στο 49’.

Πέντε λεπτά μετά, ο Καραμάνης έκανε δυνατή κάθετη για τον Φαν Βέερτ, με αποτέλεσμα να καλύψει ο Ρέτσος και να πάρει την κατοχή ο Τζολάκης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ατρόμητος είχε την πρώτη τελική στο ματς στο 56’. Ο Γιουμπιτάνα πήρε έξω από την περιοχή, κινήθηκε παράλληλα σε αυτή, κάνοντας στη συνέχεια άστοχο σουτ.

Αμέσως μετά έγινε το 0-2. Ο Κοσέλεφ έκανε λάθος πάσα, οι Πειραιώτες πήραν την μπάλα, με τον Τσικίνιο να κάνει μπαλιά-τρύπα στον Ταρέμι που έσκαψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα στο 56ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός έκανε άστοχη κεφαλιά στο 60’ μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι από τα αριστερά. Οι Πειραιώτες διατήρησαν με μεγάλη άνεση το υπέρ τους σκορ, αφού στο 63’ ο Τσαντίλας έκανε κοντρόλ και δεν μπόρεσε να βγει φάτσα με τον Τζολάκη. Ούτως ή άλλως φάνηκε να είναι εκτεθειμένος.

Ο Ατρόμητος είχε στο 76’ φάση για να ξαναμπεί στο ματς. Ο Γιουμπιτάνα εκτέλεσε από δύσκολη γωνία απ’ τα δεξιά και ο Τζολάκης έδιωξε με το πόδι. Τρία λεπτά μετά ο Στρεφέτσα εκτέλεσε με το που μπήκε στο ματς και ο Κοσόλεφ μάζεψε εύκολα. Μέχρι το φινάλε η μόνη φάση που έγινε ήταν ένα σουτ του Ρέτσου στα σώματα μετά από στημένη μπάλα.

Το φιλμ του αγώνα

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ - Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Καραμάνης (77’ Μουντές), Μουτουσαμί (58’ Τζοβάρας) - Γιουμπιτάνα (87’ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπακού (87’ Γκαρθία) - Φαν Βέερτ (58’ Τσαντίλας)

Στον πάγκο έμειναν: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Παλμεσάνο, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Έσε (85’ Μουζακίτης), Γκαρθία - Γιαζίτσι (69’ Νασιμέντο), Τσικίνιο (85’ Καλογερόπουλος), Μάρτινς (78’ Στρεφέτσα) - Ταρέμι (85’ Γιάρεμτσουκ)

Στον πάγκο έμειναν: Μπότης, Σιπιόνι, Βέζο και Μάνσα.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου

