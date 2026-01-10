Στη σύνδεση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού με την Αθήνα και τον Παρθενώνα εστιάζει το δεύτερο μέρος του επεισοδίου του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ .

Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, καθηγητής ιστορίας του Haverford College φιλοξενείται σε αυτό, μεταφέροντας πολλά ιστορικά στοιχεία από τον Παρθενώνα.

Μάλιστα μεταφέρει την πρώτη φορά που κάνει την εμφάνισή του το σύμβολο του τριφυλλιού ιστορικά στην Αθήνα, το οποίο θα αποτελέσει και λίγο αργότερα το σύμβολο του συλλόγου!

