Ζέκα: Πρότυπο στο προπονητικό κέντρο της Κάζα Πία, τον έκαναν κορνίζα

Ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος πλέον έχει πόστο στον Παναθηναϊκό, είναι καδραρισμένος στο προπονητικό κέντρο της Κάζα Πία. Και φυσικά αυτό έχει μία πολύ λογική εξήγηση.

Ο Ζέκα έκανε στη συγκεκριμένη ομάδα τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Εκεί ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το ποδόσφαιρο.

Ο Ζέκα ξεκίνησε το άθλημα σε ηλικία 10 ετών. Πέρασε 9 χρόνια στις ακαδημίες της ομάδας. Στα 19 του προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Κάζα Πία.

Την πρώτη του χρόνια κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα της Λισαβόνας. Ενώ τη δεύτερη χρονιά κατέκτησε και πρωτάθλημα στη Δ΄ κατηγορία της Πορτογαλίας. Κάπως έτσι, η Κάζα Πία ανέβηκε στη Γ΄ κατηγορία.

