Τα ποδοσφαιρικά κριτήρια που είχε η απόφαση του Παναθηναϊκού να δώσει στον Ντιέγκο Αλόνσο το χρίσμα για την τεχνική του ηγεσία ανέλυσε ο Νίκος Αθανασίου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Εκτός από τον δισταγμό να έρθει να προπονήσει στην Ελλάδα, είχε προσωπικά προβλήματα και με τους γονείς του ο Σάρι. Ο Αλόνσο ήταν η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού, πλην του Ιταλού.

Είχαν προχωρήσει μαζί του τις συζητήσεις, ήταν σε ανοιχτή γραμμή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ο Παπαδημητρίου έφτασε στην επιλογή του έχοντας βάλει κάποια κριτήρια. Ήθελαν στον Παναθηναϊκό κάποιον που να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, που θα είναι συμβατός με το μέγεθος και τους στόχους της ομάδας, που θα έχει κάνει πρωταθλητισμό, ενώ θα μπορεί να πάει σε αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού. Δεν είναι φανταχτερό το όνομα του Αλόνσο, δεν εντυπωσιάζει τον κόσμο, αλλά επιλέγη με σωστά κριτήρια. Οι περισσότερες ομάδες του αυτό το ποδόσφαιρο έπαιζαν, με εξαίρεση ίσως την εθνική Ουρουγουάης», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού ανέφερε ότι, πλέον, το «τριφύλλι» ενεργοποιεί την συμφωνία με τη Σπέτσια για Ντραγκόφσκι και προχωράει την ανανέωση συμβολαίου με τον Κώτσιρα, καθώς αμφότεροι έχουν την έγκριση του Αλόνσο.

Ο Αθανασίου επισήμανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά για τον Γιαννούλη και, αν δεν προκύψει κάτι από το εξωτερικό, θα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά δεν μπορεί να τον περιμένει για πολύ καιρό.

Ενώ, αναφορικά με τις υπόλοιπες άμεσες κινήσεις των «πράσινων», στάθηκε στην απόκτηση ενός εξτρέμ και στην ανάγκη να γίνουν έγκαιρα και οι άλλες μεταγραφές.

