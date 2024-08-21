Τσακίρης: «Θέλει έτοιμο παίκτη για την επίθεση η ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Λαμία και ο Γιώργος Τσακίρης μετέφερε τα τελευταία νέα της ομάδας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Αθανασιάδη αλλά και την περίπτωση του παραγκωνισμένου Πισάρο, για τον οποίον εξήγησε πως και μείωση αποδοχών να γινόταν στον Μεξικανό, και πάλιε δεν θα υπολογιζόταν από τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς δεν χωράει στα πλάνα του.



Αναφορικά με το θέμα του επιθετικού, επανέλαβε πως η Ένωση θα έπρεπε να έχει ήδη αποκτήσει έναν φορ, τονίζοντας, σχετικά με το όνομα του Μπακαμπού, ότι οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν έναν πιο έτοιμο ποδοσφαιριστή, από άποψη ρυθμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.