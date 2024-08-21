Ολυμπιακός: «Στο κενό η προσπάθεια Γιαννακόπουλου να αποποιηθεί των ευθυνών του και να μας φιμώσει»

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με το οποίο ζητούσε τη διαγραφή δύο ανακοινώσεων των «ερυθρόλευκων», στις 16/4 και 27/7 και παράλληλα ζητούσε δήλωση ανάκλησης και συγγνώμης.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Στις 8/8/24 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα του Δ. Γιαννακόπουλου να υποχρεωθεί με προσωρινή διαταγή η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να διαγράψει τις από 16/4/24 και 27/7/24 ανακοινώσεις της, που αφορούσαν τις γνωστές σε όλους προκλητικές αναρτήσεις του και να προβεί σε δημόσια δήλωση ανάκλησης και συγγνώμης προς τον Δ. Γιαννακόπουλο.Μεταξύ άλλων, ο Δ. Γιαννακόπουλος ισχυρίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η από 26/7/24 χυδαία επίθεσή του («θα φτύσετε το γάλα της μάνας σας») δεν αφορούσε δήθεν τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αλλά άγνωστους τρίτους.Με την απόρριψη του αιτήματος προσωρινής διαταγής, η προσπάθεια του Δ. Γιαννακόπουλου να αποποιηθεί των ευθυνών του και να μας φιμώσει έπεσε στο κενό.Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει προσφύγει στις αρμόδιες θεσμικές και δικαστικές αρχές για τις συμπεριφορές του Δ. Γιαννακόπουλου και θα συνεχίζει να ενημερώνει σχετικά το φίλαθλο κοινό, όπως έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πράττει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.