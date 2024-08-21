Πελίστρι: Δείτε την πρώτη προπόνηση του Ουρουγουανού παικταρά με τα πράσινα (Βίντεο)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το «μπαμ» με τον Φακούντο Πελίστρι να ντύνεται στα πράσινα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο Ντιέγκο Αλόνσο βλέπει έναν δικό του γνώριμο να εντάσσεται στο ρόστερ του και να ανεβάζει το επίπεδο στα «φτερά» της επίθεσης. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με τη Λανς.
