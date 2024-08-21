Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πελίστρι: Δείτε την πρώτη προπόνηση του Ουρουγουανού παικταρά με τα πράσινα (Βίντεο)

Το Paopantou κατέγραψε την πρώτη προπόνηση του Ουρουγουανού άσσου με την "πράσινη" φανέλα - Δείτε το φατούρο από τους συμπαίκτες του

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το «μπαμ» με τον Φακούντο Πελίστρι να ντύνεται στα πράσινα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο Ντιέγκο Αλόνσο βλέπει έναν δικό του γνώριμο να εντάσσεται στο ρόστερ του και να ανεβάζει το επίπεδο στα «φτερά» της επίθεσης. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με τη Λανς. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark