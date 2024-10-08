Τσακίρης: «Να βγαίνουν οι διάλογοι, ν' ακούμε τι λένε οι διαιτητές με το VAR»

Για τον απόηχο των διαιτητικών αποφάσεων στην τελευταία αγωνιστική μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.
Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο (και με αφορμή την επίσκεψη Ηλιόπουλου στην ΕΠΟ) σημείωσε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται μεμονωμένα για φάσεις, όσο για συνολική αντιμετώπιση.
Συμφώνησε λοιπόν με αιτήματα που έχει υποβάλλει από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το να δημοσιεύονται οι διάλογοι διαιτητών με VAR και να εγκατασταθεί το ημιαυτόματο οφσάιντ (με έξοδα των ομάδων).
Εξάλλου, έκανε λόγο για επιλεκτικό σχολιασμό φάσεων, επικαλούμενος αυτή του Γκόμεζ στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και εκφράζοντας την απορία του πώς γίνεται να μην ακούς κουβέντα για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.