Τσακίρης: «Να βγαίνουν οι διάλογοι, ν' ακούμε τι λένε οι διαιτητές με το VAR»

Για τον απόηχο των διαιτητικών αποφάσεων στην τελευταία αγωνιστική μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο (και με αφορμή την επίσκεψη Ηλιόπουλου στην ΕΠΟ) σημείωσε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται μεμονωμένα για φάσεις, όσο για συνολική αντιμετώπιση.

Συμφώνησε λοιπόν μεπου έχει υποβάλλει από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τοκαι να εγκατασταθεί τοοφσάιντ (με έξοδα των ομάδων).Εξάλλου, έκανε λόγο γιαφάσεων, επικαλούμενος αυτή τουστο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και εκφράζοντας την απορία του πώς γίνεται να μην ακούς κουβέντα για

