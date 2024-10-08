Παναθηναϊκός: Η πρώτη γενική πρόβα για το ματς με την Μπάγερν και οι αλλαγές στο ΟΑΚΑ

Όλα είναι έτοιμα για τον ιστορικό αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπάγερν στο εντυπωσιακό νέο ΟΑΚΑ! Η αναμέτρηση, θυμίζουμε, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/10, στις 21:15, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.
Το βράδυ της Δευτέρας (07/10) πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική πρόβα ενόψει του ματς με τη βαυαρική ομάδα. Ένα ματς, ουσιαστικά, που θα είναι το πρώτο της νέας εποχής! Από τον Παναθηναϊκό τονίζεται πως το γήπεδο είναι, πλέον, έτοιμο προς παράδοση με τις τελικές πινελιές να μπαίνουν από τους υπεύθυνους.
Οι αλλαγές, δε, που θα δουν όσοι πάνε στο γήπεδο την Πέμπτη, θα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές! Το νέο glass floor, που έχει τοποθετηθεί είναι εκπληκτικό, ενώ η εικόνα του γηπέδου έχει αλλάξει πλήρως με τα πράσινα καθίσματα, αλλά και τα led, που έχουν τοποθετηθεί στις κολόνες του γηπέδου και στις προσόψεις του πάνω διαζώματος. Έχουν τοποθετηθεί, επίσης, καινούργια scoreboard, ενώ το νέο cube είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, θυμίζοντας ΝΒΑ!
Αξίζει να σημειωθεί πως οι ροές του κόσμου στις θύρες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα η είσοδος και η έξοδός τους να είναι πιο σύντομη, ενώ υπάρχουν πια καινούργιες τουαλέτες παντού. Επίσης, οι εσωτερικοί χώροι έχουν ανακαινιστεί πλήρως και έχει γίνει και η στεγανοποίηση της οροφής.
Το νέο VIP lounge είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, όπως και οι νέες σουίτες, που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν μπει, τέλος, food tracks και μπουτίκ σε περισσότερα σημεία του γηπέδου, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν μεγαλύτερη άνεση και να μη χρειάζεται να μετακινούνται.
Όπως καταλαβαίνει κανείς με βάση τα παραπάνω, το ΟΑΚΑ μπαίνει σε μια νέα εποχή και κάθε επίσκεψη στο κλειστό του Παναθηναϊκού θα είναι αληθινή εμπειρία!
