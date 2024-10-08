Ο Αντρές Ινιέστα, την 8η του Οκτώβρη για να τιμήσει και το νούμερο της φανέλας με την οποία λατρεύτηκε και με την οποία συνδέθηκε όσο κανείς στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Σε αυτή την εξέλιξη, η Ρεάλ, ως τεράστιος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα που φυσικά έχει «υποφέρει» από τον Ινιέστα, θεώρησε πως πρέπει ν' αναγνωρίσει την ποιότητα του Ισπανού και όσα πραγματικά κατάφερε να προσφέρει στο άθλημα. Και το έκανε με μια υπέροχη ανακοίνωση, το μεσημέρι της Τρίτης.

«Η Ρεάλ, ο πρόεδρός της και η διοίκηση, αναγνωρίζουν και θαυμάζουν έναν από τους πιο κορυφαίους Ισπανούς ποδοσφαιριστές στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο Ινιέστα με την ποιότητά του και τις αξίες του βοήθησε το άθλημα, περισσότερο και από τους τίτλους που κατέκτησε. Το iconic γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ του 2010 θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη όλων των Ισπανών φιλάθλων.

Η Ρεάλ τού εύχεται καλή τύχη σ’ εκείνον και την οικογένειά του για το επόμενο στάδιο της ζωής τους» αναφέρει η «βασίλισσα».

