Εθνική Ελλάδος: Μόλις 300 εισιτήρια απομένουν για να γίνει γαλανόλευκο sold out

Η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της την δυσκολότερη αναμέτρηση στο φετινό Nations League καθώς την Πέμπτη (10/10) θα αντιμετωπίσει στο «Νησί» την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ.



Στο πλάι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα είναι και έντονο το γαλανόλευκο στοιχείο καθώς εκεί θα βρίσκονται 4.300 φίλη της Εθνικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση υπάρχουν ακόμη 300 διαθέσιμα εισιτήρια για να υπάρξει sold out στην κερκίδα των φιλοξενούμενων.



Η Εθνική βρίσκεται στην πρώτη θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του πρώτου ομίλου, με 2/2. Δύο νίκες έχει πραγματοποιήσει η Αγγλία αλλά μένει στη δεύτερη θέση καθώς έχει σκοράρει μόλις τέσσερα τέρματα σε σχέση με τα πέντε της Ελλάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Έχουν διατεθεί 4300 εισιτήρια για το ματς με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και απομένουν 300 για να εξαντληθούν. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν να εξασφαλίσουν τα τελευταία εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης:

https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=53968&NewsType=22

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.