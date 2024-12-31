Τρομερή επίδοση Σλοτ: Μόνο μια ήττα σε όλο το 2024

Το 2024 ήταν η χρονιά της εκτόξευσης για τον Άρνε Σλοτ. Ο 46χρονος προπονητής, που έκανε σπουδαίο έργο στη Φέγενορντ και το συνεχίζει στη Λίβερπουλ, κλείνει το έτος έχοντας μόνο μία ήττα σε 51 αγώνες!



Συγκεκριμένα, σε 24 ματς με την ομάδα του Ρότερνταμ και άλλα 27 με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ο Ολλανδός προπονητής μέτρησε 41 νίκες, 9 ισοπαλίες και έχασε μόνο ένα παιχνίδι, αυτό στις 14 Σεπτεμβρίου από τη Νότιγχαμ στο «Άνφιλντ» (0-1) για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν 2-2Φίτεσε-Φέγενορντ 1-2Φέγενορντ-Αϊντχόφεν 1-0Φέγενορντ-Τβέντε 0-0Άλκμααρ-Φέγενορντ 0-1Φέγενορντ-Άλκμααρ 2-0Φέγενορντ-Σπάρτα Ρότερνταμ 2-0Φέγενορντ-Ρόμα 1-1Φέγενορντ-Βααλβαάικ 1-0Ρόμα-Φέγενορντ 5-3 στα πέναλτι (1-1)Φέγενορντ-Χρόνινχεν 2-1Αϊντχόφεν-Φέγενορντ 2-2Φέγενορντ-Χέρακλες 3-0Χέρενφεϊν-Φέγενορντ 2-3Φέγενορντ-Ουτρέχτη 4-2Φόλενταμ-Φέγενορντ 0-0Φέγενορντ-Άγιαξ 6-0Φορτούνα Σιτάρντ-Φέγενορντ 0-1Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν 1-0Γκο Αχέντ Ιγκλς-Φέγενορντ 1-3Φέγενορντ-Τσβόλε 5-0Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ 2-3Φέγενορντ-Εξέλσιορ 4-0Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ 2-0Μαν. Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ 0-3Λίβερπουλ-Νότιγχαμ 0-1Μίλαν-Λίβερπουλ 1-3Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 3-0Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-1Γουλβς-Λίβερπουλ 1-2Λίβερπουλ-Μπολόνια 2-0Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 0-1Λίβερπουλ-Τσέλσι 2-1Λειψία-Λίβερπουλ 0-1Άρσεναλ-Λίβερπουλ 2-2Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-3Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-1Λίβερπουλ-Λεβερκούζεν 4-0Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0Σαουθάμπτον-Λίβερπουλ 2-3Λίβερπουλ-Ρεάλ 2-0Λίβερπουλ-Μαν. Σίτι 2-0Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 3-3Τζιρόνα-Λίβερπουλ 0-1Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-2Σαουθάμπτον-Λίβερπουλ 1-2Τότεναμ-Λίβερπουλ 3-6Λίβερπουλ-Λέστερ 3-1Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-5

