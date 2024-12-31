Πρώτος σκόρερ του 2024 ο Γκιόκερες, έβδομος ο Ελ Κααμπί

Το 2024 βρίσκεται στην δύση του και σε λίγες ώρες ανατέλλει το 2025. Στο ημερολογιακό έτος που ολοκληρώνεται έλαμψε το άστρο του Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της χρονιάς. Ο Σουηδός φορ πέτυχε 62 γκολ σε 63 συμμετοχές (!) με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την εθνική του ομάδα, δηλαδή σκόραρε 0,98 φορές ανά αγώνα.

Πίσω από τον 26χρονο άσο τερμάτισαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 49 γκολ, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν με 46, ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Αλ Νασρ με 43, ο Γου Λέι της κινεζικής Σανγκάι Πορτ με 42, όσα και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπαρτσελόνα.

Στην έβδομη θέση με 40 γκολ ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού μαζί με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ της Λιλ και τον Ραφαέλσον της Ναμ Ντιμ από το Βιετνάμ, ενώ την δεκάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε 39 φορές με Παρί και Ρεάλ.

Οι κορυφαίοι σκόρερ ανά ημερολογιακό έτος από το 2011:

2011: Κριστιάνο Ρονάλντο 60

2012: Λιονέλ Μέσι 91

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο 69

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο 61

2015: Κριστιάνο Ρονάλντο 57

2016: Λιονέλ Μέσι 58

2018: Μπαγκντάντ Μπουνετζά 58

2019: Αμπντεραζάκ Χαμντάλα 57

2020: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 47

2021: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 69

2022: Κιλιάν Εμπαπέ 56

2023: Κριστιάνο Ρονάλντο 54

2024: Βίκτορ Γκιόκερες 62

