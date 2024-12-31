Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώτος σκόρερ του 2024 ο Γκιόκερες, έβδομος ο Ελ Κααμπί

Ο Βίκτορ Γκιόκερες ολοκληρώνει το 2024 στην κορυφή των σκόρερ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην έβδομη θέση

Βίκτορ Γκιόκερες

Το 2024 βρίσκεται στην δύση του και σε λίγες ώρες ανατέλλει το 2025. Στο ημερολογιακό έτος που ολοκληρώνεται έλαμψε το άστρο του Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της χρονιάς. Ο Σουηδός φορ πέτυχε 62 γκολ σε 63 συμμετοχές (!) με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την εθνική του ομάδα, δηλαδή σκόραρε 0,98 φορές ανά αγώνα.

Πίσω από τον 26χρονο άσο τερμάτισαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 49 γκολ, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν με 46, ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Αλ Νασρ με 43, ο Γου Λέι της κινεζικής Σανγκάι Πορτ με 42, όσα και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπαρτσελόνα.

Στην έβδομη θέση με 40 γκολ ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού μαζί με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ της Λιλ και τον Ραφαέλσον της Ναμ Ντιμ από το Βιετνάμ, ενώ την δεκάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε 39 φορές με Παρί και Ρεάλ.

Οι κορυφαίοι σκόρερ ανά ημερολογιακό έτος από το 2011:

2011: Κριστιάνο Ρονάλντο 60
2012: Λιονέλ Μέσι 91
2013: Κριστιάνο Ρονάλντο 69
2014: Κριστιάνο Ρονάλντο 61
2015: Κριστιάνο Ρονάλντο 57
2016: Λιονέλ Μέσι 58
2018: Μπαγκντάντ Μπουνετζά 58
2019: Αμπντεραζάκ Χαμντάλα 57
2020: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 47
2021: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 69
2022: Κιλιάν Εμπαπέ 56
2023: Κριστιάνο Ρονάλντο 54
2024: Βίκτορ Γκιόκερες 62

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark