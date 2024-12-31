Νταουρέν Κουρουγκλίεβ: Ο Ολύμπιος που σήκωσε την ελληνική σημαία ψηλά

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες για κάποιους μπορεί να μοιάζει ένα ταξίδι, μερικών ημερών. Μία διοργάνωση που κρατάει λίγα εικοσιτετράωρα και αναδεικνύει τους καλύτερους του κόσμου! Η αλήθεια είναι, όμως, διαφορετική. Το ταξίδι των Ολυμπιακών Αγώνων έχει διάρκεια... δεκαετιών σκληρής προσπάθειας, προκειμένου να φτάσεις στον στόχο σου! Κι εκεί στις... αρένες της κορυφαίας αθλητικής γιορτής, το πείσμα, η θέληση, το ταλέντο αποδεικνύουν αν θα γίνεις ένας... μύθος! Αν θα γράψεις Ιστορία και αν τα όνειρα κάθε αθλητή μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να σε συνοδεύουν για όλη σου τη ζωή.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ ήρθε στην Ελλάδα ως ένα τεράστιο όνομα της Πάλης, αλλά ο ίδιος απέδειξε ότι είναι μύθος! Το 2024 θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη του και στην μνήμη όλων, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι 2024! Αναμφίβολα πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία, καθώς η ελληνική Πάλη κατέκτησε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 20 χρόνια!

Ο πρωταθλητής που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νταγκεστάν επέλεξε την Ελλάδα να συνεχίσει να διεκδικεί το Ολυμπιακό του όνειρο. Από την πρώτη ημέρα που ήρθε στη χώρα μας, κέρδισε την εκτίμηση όλων, για την αγάπη του για την Ελλάδα και τον σεβασμό που έδειξε σε όλους. Το γεγονός άλλωστε ότι είπε πως αν δεν μπορεί να αγωνιστεί με την γενέτειρά του στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα το κάνει μόνο με την Ελλάδα, τον τιμά ιδιαίτερα.

Το 2024 φαινόταν από την αρχή ότι θα ήταν η χρονιά του. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών στη Ρουμανία, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση το χρυσό μετάλλιο και στέφθηκε για μία ακόμα φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Με σκορ 35-2 ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του.

Ο στόχος του, όμως, ήταν άλλος! Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι δεν είχε βγει το διαβατήριό του, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στις 28 Φεβρουαρίου ο δις πρωταθλητής Ευρώπης ορκίστηκε Ελληνας ενώπιον του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας κ. Αγγελου Δημοσθένους και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024! Την υπόσχεσή του αυτή την κράτησε!

Στο Ευρωπαϊκό προολυμπιακό τουρνουά ο Κουρουγκλίεβ ηττήθηκε από τον Ναϊφόνοβ με 2-1, έχοντας πάρει ισάριθμες παρατηρήσεις. Το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε την πρόκριση στο Παρίσι, ήταν ένα αρχικό σοκ, αλλά υπήρχε η τελευταία ευκαιρία με το Παγκόσμιο προολυμπιακό τουρνουά. Εκεί ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν... άχαστος. Με εμφανίσεις για σεμινάριο πήρε το Ολυμπιακό εισιτήριο χωρίς να χάσει πόντο! Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν πλέον γεγονός! Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα και ελπίδα όλων ήταν να σηκώσει την Ελληνική σημαία ψηλά!

Τα πράγματα στη ζωή, όμως, δεν πάνε ποτέ όπως τα σχεδιάζεις. Δύο γεγονότα που δεν έγιναν ποτέ γνωστά, επηρέασαν τον Ολύμπιο, αλλά ταυτόχρονα έδειξαν πόσο μεγάλος αθλητής είναι! Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ είχε μία εξαιρετική προετοιμασία, αλλά πριν αναχωρήσει για το Παρίσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό. Στον Ελληνα πρωταθλητή έβαλαν πολλούς ορούς και αποφάσισε να ταξιδέψει για την πόλη του φωτός! Οσο οι μέρες περνούσαν ο δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα ένιωθε καλύτερα και ήταν έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Στον πρώτο του αγώνα ο Κουρουγκλίεβ αντιμετώπισε τον Ράμος. Ενα εύκολο ζέσταμα για τον Ελληνα πρωταθλητή που επικράτησε με 11-0. Ο Πουερτορικανός, όμως, άθελά του τραυμάτισε στα πλευρά τον Κουρουγκλίεβ. Στον αγώνα με τον Γιαζντανιχαράτι, όπου ο Ελληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 9-4, δεν μπορούσε καλά καλά να παλέψει από τους πόνους. Η συνέχεια,όμως, δεν ήταν ίδια. Ο γιατρός της ελληνικής αποστολής έκανε παυσίπονη ένεση στον Κουρουγκλίεβ και αγωνίστηκε στα ρεπεσάζ. Απέναντι στον Λορένς από την Αυστραλία επικράτησε εύκολα με 10-0 και το χάλκινο μετάλλιο θα κρινόταν απέναντι στον Αμινέ.

Πως τα φέρνει έτσι η ζωή; Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεν απέναντι στον αθλητή από τον Σαν Μαρίνο είχε στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα, καθώς τον είχε κερδίσει ισάριθμες φορές στον τελικό. Με τον ίδιο αντίπαλο θα κυνηγούσε το Ολυμπιακό μετάλλιο! Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά, αλλά τα τελευταία δευτερόλεπτα το παιχνίδι ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς. Ο Κουρουγκλίεβ ήταν 4-3 μπροστά στο σκορ και ο Αμινέ χρειαζόταν δύο πόντους να κερδίσει, μιας και στην ισοβαθμία υστερούσε. Πέντε δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο αθλητής από το Σαν Μαρίνο πιάνει το πόδι του Κουρουγκλίεβ, αλλά δεν τον βάζει κάτω. Γίνεται ένσταση ο Αμινέ την χάνει και με το τελικό 5-4 ο Κουρουγκλίεβ είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης!

Οι στιγμές που ακολούθησαν συγκινητικές. Ολο το γήπεδο να τον αποθεώνει να τον χειροκροτεί κι αυτός υπερήφανος με την ελληνική σημαία στο στήθος να ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών. Τα γλέντια δεν σταμάτησαν ποτέ. Τον υποδέχθηκαν θερμά ο Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ φωτογραφήθηκαν. Οι φίλαθλοι ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και δεν χάλασε σε κανέναν χατίρι.

Το ατελείωτο γλέντι συνεχίστηκε στο Ολυμπιακό χωριό που τον περίμεναν όλοι! Η επιστροφή στην Ελλάδα ακόμα πιο συγκινητική. Η οικογένεια της Πάλης, με μπλουζάκια με το πρόσωπό του στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ως ήρωα! Τον σήκωσαν στον αέρα και έδειξαν την απεριόριστη αγάπη γι αυτό που έχει πετύχει!

Ηρθε στην Ελλάδα ως υπεραθλητής κι έγινε ήρωας! Ο δικός μας, ο Ολύμπιος Νταουρέν Κουρουγκλίεβ!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.