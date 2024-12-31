«Πρωτοχρονιάτικη Ευρωλίγκα» με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το 2025 μπαίνει δυναμικά, με τους αιώνιους να κάνουν ποδαρικό τη νέα χρονιά με δύο μεγάλα παιχνίδια στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας ακολουθεί τον Ολυμπιακό στη Λιθουανία για την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις. Ακούστε στις 20:00 τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα να φύγουν με το διπλό από το Κάουνας, σε περιγραφή του απεσταλμένου μας, Νίκου Ζέρβα.

Την Παρασκευή (03/01) ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης, Παναθηναϊκός AKTOR. Οι πράσινοι του Εργκίν Αταμάν ψάχνουν στις 21:15 την 4η συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Μεταδίδει από το κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ζάλγκιρις Κάουνας - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Βίρτους Μπολόνια.

Γιατί και για το 2025, η επιλογή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τα μεγάλα ραντεβού της Euroleague είναι μονόδρομος!

Πηγή: skai.gr

