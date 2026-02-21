Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς και 6η στα τελευταία 7 παιχνίδια

Οι Μπακς συνεχίζουν να βρίσκουν ρυθμό ακόμη και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικρατώντας των Πέλικανς με 139-118 και φτάνοντας στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και έκτη στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιλγουόκι ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του με 27 πόντους και επτά εύστοχα τρίποντα, δείχνοντας εξαιρετική αυτοπεποίθηση στην επίθεση. Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και ο Καμ Τόμας, που πρόσθεσε επίσης 27 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Κέβιν Πόρτερ με 25 πόντους.

Οι Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω προβλήματος στη γάμπα, διατήρησαν τον έλεγχο και «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο. Παρά την προσπάθεια του Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους για τους Πέλικανς, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους στο φινάλε.

Με ένα καθοριστικό σερί στην τέταρτη περίοδο, οι Μπακς αύξησαν τη διαφορά και εξασφάλισαν μια άνετη επικράτηση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο ενόψει της συνέχειας.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Στη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν εντυπωσιακός με 40 πόντους, οδηγώντας τους Τίμπεργουλβς στη νίκη με 122-111 επί των Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι γνώρισαν τη δέκατη συνεχόμενη ήττα τους. Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ οι απουσίες βασικών παικτών συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το Ντάλας.

Στην Ατλάντα, ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε δυναμικά από τραυματισμό και σημείωσε 24 πόντους, συμβάλλοντας στη νίκη των Χιτ με 128-97 απέναντι στους Χοκς. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε πολύπλευρη παρουσία, ενώ για την Ατλάντα ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον με triple-double.

Οι Καβαλίερς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Χόρνετς με 118-113. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 32 πόντους, με καθοριστική παρουσία στην τελευταία περίοδο, ενώ ο Τζάρεντ Άλεν κυριάρχησε στη ρακέτα.

Στην Ουάσινγκτον, ο Άλοντες Γουίλιαμς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Ουίζαρντς στη νίκη με 131-118 επί των Πέισερς.

Τέλος, οι Γκρίζλις ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ και επικράτησαν των Τζαζ με 123-114, με τον Ολιβιέ-Μαξένς Πρόσπερ να σημειώνει 23 πόντους και τον Τζι Τζι Τζάκσον να προσθέτει 20, σε μια σημαντική νίκη που τους βοήθησε να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.



