Τρελή καζούρα από την Αργεντινή στον Drake που έπαιξε 300.000 να αποκλειστεί από τον Καναδά

Τα social media της Αργεντινής τρόλαραν τον Καναδό ράπερ Ντρέικ, που στοιχημάτισε υπέρ της χώρας του με 300.000 να αποκλειστεί της «αλμπισελέστε» με αποτέλεσμα να τα χάσει

Μέσι Drake

Με πρωταγωνιστή -ποιον άλλον- τον Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 του Καναδά και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Copa America.

Ωστόσο, ο Drake δεν χάρηκε καθόλου με την εν λόγω εξέλιξη. Όχι, αποκλειστικά, για την ήττα της χώρας του, αλλά και για το μεγάλο ποσό -για τον περισσότερο κόσμο- που έχασε στο στοίχημα.

Συγκεκριμένα, ο παγκοσμίου φήμης ράπερ έπαιξε 300.000 στον Καναδά να νικήσει την παρέα του Λιονέλ Μέσι, με αποτέλεσμα να πάει... κουβά.

Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media της «αλμπισελέστε» δεν άφησαν έτσι την ευκαιρία να τρολάρουν τον Drake, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη νίκη της Αργεντινής με το τραγούδι του "Not like us".

