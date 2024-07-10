Τρελή καζούρα από την Αργεντινή στον Drake που έπαιξε 300.000 να αποκλειστεί από τον Καναδά

Με πρωταγωνιστή -ποιον άλλον- τον Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 του Καναδά και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Copa America.

Ωστόσο, ο Drake δεν χάρηκε καθόλου με την εν λόγω εξέλιξη. Όχι, αποκλειστικά, για την ήττα της χώρας του, αλλά και για το μεγάλο ποσό -για τον περισσότερο κόσμο- που έχασε στο στοίχημα.

Συγκεκριμένα, ο παγκοσμίου φήμης ράπερ έπαιξε 300.000 στον Καναδά να νικήσει την παρέα του Λιονέλ Μέσι, με αποτέλεσμα να πάει... κουβά.

After Drake placed a significant bet on Canada to beat Argentina, the official account of Argentina national team played Kendrick Lamar’s Drake diss track in their full-time post 😂🇦🇷



Their English account even humorously added the song title 'Not Like Us' to their post-match… pic.twitter.com/K6YbHtRAhx — CentreGoals. (@centregoals) July 10, 2024

Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media της «αλμπισελέστε» δεν άφησαν έτσι την ευκαιρία να τρολάρουν τον Drake, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη νίκη της Αργεντινής με το τραγούδι του "Not like us".

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024

