Τρέλα για τον Εμπαπέ στη Μαδρίτη: Sold out η παρουσίασή του στο «Μπερναμπέου»

Τρέλα για τον Κιλιάν Εμπαπέ στη Μαδρίτη!

Μετά και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Euro 2024, ο 25χρονος επιθετικός πλέον στρέφει απόλυτα την προσοχή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την επίσημη παρουσίασή του να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 16 Ιουλίου.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, χωρίς πάντως να υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από τη «βασίλισσα», το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» θα είναι κατάμεστο για να υποδεχθεί τον Γάλλο σταρ, αφού έχουν πωληθεί όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν!

Πλέον, μένει να δούμε αν παρουσίαση του Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεπεράσει εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009, όταν περισσότεροι από 80.000 φίλοι της «βασίλισσας» είχαν συρρεύσει στο «Μπερναμπέου» για να τον υποδεχθούν!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.