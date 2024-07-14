Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Πάει να ξανά «πιάσει» κορυφή με Αταμάν

Από την περυσινή χρονιά ξεκίνησε μία νέα «εποχή» για τον Παναθηναϊκό με τον Εργκίν Αταμάν  

Ο Παναθηναϊκός εφέτος έκανε τα ακατόρθωτα. Έχοντας στον πάγκο τον Εργκίν Αταμάν, η ομάδα και οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές. Οι «πράσινοι» έβαλαν υψηλούς στόχους, τους οποίους κυνήγησαν και στο τέλος κατάφεραν να τους πετύχουν. Φυσικά, αναφερόμαστε στην κατάκτηση της Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό με τη «μυθική» ανατροπή από 2-0 σε 2-3.

Αλλά φυσικά και την κατάκτηση της Euroleague κόντρα στη «βασίλισσα» της Ισπανίας, Ρεάλ Μαδρίτης

Πηγή: PAOPANTOU

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
