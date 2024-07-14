Πετρίδης: «Η καλύτερη μεταγραφή θα είναι η παραμονή του Ναν - Μπορεί να περιμένει για ψηλό ο ΠΑΟ»

Στην προθεσμία που έχει στο συμβόλαιό του ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο ρεπόρτερ των Πρωταθλητών Ευρώπης επεσήμανε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή που ουσιαστικά δείχνουν την παραμονή του Αμερικανού άσου επισημαίνοντας ότι αυτή θα είναι μια τεράστια κίνηση για το τριφύλλι.

«Εδώ στην Ευρώπη ο Ναν αισθάνεται αρκετά σημαντικός και ηγέτης σε μια ομάδα. Θα έχει μάθει ακόμη καλύτερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις άμυνες, τις αποστάσεις, τους αντιπάλους και έχοντας κάνει και μια προετοιμασία από την αρχή με την ομάδα περιμένω ότι θα είναι ακόμη καλύτερος φέτος», ανέφερε.

Σχετικά με τα μεταγραφικά ζητήματα επεσήμανε ότι οι πράσινοι θα προχωρήσουν στην απόκτηση ενός ψηλού παρά την παραμονή του Μπαλτσερόφσκι αλλά υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη για να γίνει η επιλογή καθώς ο Αταμάν θέλει η μία κίνηση που απομένει να γίνει να είναι αρκετά ποιοτική.

