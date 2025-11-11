Εκτός Εθνικής Ισπανίας για τα ματς με Γεωργία και Τουρκία για τα προκριματικά του Μουντιάλ τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος άσος φέρεται να έκανε μια επεμβατική εξέταση για την αντιμετώπιση των ενοχλήσεων που έχει σε κοιλιακούς/προσαγωγούς, χωρίς να ενημερώσει εγκαίρως την ομοσπονδία, η οποία με ανακοίνωσή της ρίχνει ευθύνες στην Μπαρτσελόνα. Το καταλανικό κλαμπ κατηγορείται πως ενθάρρυνε τον παίκτη να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία γνωρίζοντας πως θα απουσιάσει για 7-10 μέρες από τη δράση, σε μια περίοδο που ο σύλλογός του δεν έχει υποχρεώσεις, σε αντίθεση με το εθνικό συγκρότημα της χώρας.

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της RFEF επιθυμούν να εκφράσουν την έκπληξη και την δυσφορία τους, αφού έμαθαν στις 13:47 τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, την ημέρα έναρξης του επίσημου προπονητικού καμπ με την εθνική ομάδα, ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είχε υποβληθεί σε επεμβατική διαδικασία ραδιοσυχνοτήτων για την αντιμετώπιση της ενόχλησης στην ηβική χώρα το ίδιο πρωί.

Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό της Εθνικής Ομάδας, με γνώση των λεπτομερειών μόνο μέσω αναφοράς που ελήφθη στις 22:40 χθες το βράδυ, η οποία ανέφερε την ιατρική σύσταση ανάπαυσης για 7-10 ημέρες.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του παίκτη, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον αθλητή από την τρέχουσα κλήση.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναρρώσει και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.