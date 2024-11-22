Το τρένο του Ολυμπιακού πέρασε πάνω και από την Μπασκόνια, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί 92-69 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Φυσικά στο ΣΕΦ βρέθηκε και το πλέον... viral άτομο των τελευταίων ημερών! Ο λόγος για την εκθαμβωτική Μαριγκόνα, που μαζί με τον σύντροφό τής παρακολούθησαν το ματς και πόζαραν στην κάμερα του Δημήτρη Μάρκου!
@tipsbymarkos Η πανέμορφη Μαριγκόνα κάνει ναζάκια στο φακό μου και… Ο σύντροφός της σφίγγει τη γροθιά του! #f#fypx#xybcaf#foryouf#foryourpage#f#foruf#fypagef#fypシ゚viral4#4u#fypppppppppppppppppppppppo#olympiacos#o#olympiacosbco#olympiacosfc ♬ πρωτότυπος ήχος - Tips By Markos
Πηγή: sport-fm.gr
