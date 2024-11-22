Λογαριασμός
To χαμόγελο της Μαριγκόνα στα court seats του ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

Στο ΣΕΦ βρέθηκε και το πλέον... viral άτομο των τελευταίων ημερών

Μαριγκόνα

Το τρένο του Ολυμπιακού πέρασε πάνω και από την Μπασκόνια, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί 92-69 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Φυσικά στο ΣΕΦ βρέθηκε και το πλέον... viral άτομο των τελευταίων ημερών! Ο λόγος για την εκθαμβωτική Μαριγκόνα, που μαζί με τον σύντροφό τής παρακολούθησαν το ματς και πόζαραν στην κάμερα του Δημήτρη Μάρκου!

@tipsbymarkos Η πανέμορφη Μαριγκόνα κάνει ναζάκια στο φακό μου και… Ο σύντροφός της σφίγγει τη γροθιά του! #f#fypx#xybcaf#foryouf#foryourpage#f#foruf#fypagef#fypシ゚viral4#4u#fypppppppppppppppppppppppo#olympiacos#o#olympiacosbco#olympiacosfc ♬ πρωτότυπος ήχος - Tips By Markos
