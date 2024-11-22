Το τρένο του Ολυμπιακού πέρασε πάνω και από την Μπασκόνια, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί 92-69 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Φυσικά στο ΣΕΦ βρέθηκε και το πλέον... viral άτομο των τελευταίων ημερών! Ο λόγος για την εκθαμβωτική Μαριγκόνα, που μαζί με τον σύντροφό τής παρακολούθησαν το ματς και πόζαραν στην κάμερα του Δημήτρη Μάρκου!

