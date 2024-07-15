Ο Σβέριρ Ίνγκασον είναι πια παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Στα social media των πράσινων ανέβηκε ένα βίντεο στο οποίο ο Ισλανδός άσος υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη λεζάντα να αναφέρει:

«Από τη χώρα της φωτιάς την Ισλανδία, στην Αθήνα. Ο βασιλιάς του βορρά έχει προσγειωθεί», ανέφερε η ΠΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.