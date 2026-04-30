Ντυμένος στα πράσινα με τη φανέλα του Κέντρικ Ναν ο Ακίλε Πολονάρα!
Ο Ιταλός φόργουορντ δημοσίευσε ένα story στα social media επιλέγοντας να φορέσει την εμφάνιση του σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που ανεβάζει post με φανέλα παίκτη του «τριφυλλιού».
Το προηγούμενο διάστημα ο Πολονάρα είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου κάνει γυμναστική με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
