Πόζαρε στον καθρέφτη με φανέλα Ναν ο Πολονάρα

Ο Ακίλε Πολονάρα ανέβασε story στα social media φορώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν

Ντυμένος στα πράσινα με τη φανέλα του Κέντρικ Ναν ο Ακίλε Πολονάρα!

Ο Ιταλός φόργουορντ δημοσίευσε ένα story στα social media επιλέγοντας να φορέσει την εμφάνιση του σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που ανεβάζει post με φανέλα παίκτη του «τριφυλλιού».

Το προηγούμενο διάστημα ο Πολονάρα είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου κάνει γυμναστική με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Δείτε το story του Ακίλε Πολονάρα:

