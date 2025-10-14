Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού και η παράδοση του Σφιντέρσκι στο Βικελίδης

Το ντέρμπι Άρης – Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ακόμα κι αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ έχει ένα μεγάλο πρέπει για νίκη, μετά τις δύο απογοητευτικές εμφανίσεις, με τον ΟΦΗ (3-0) και την ισοπαλία (1-1) με τον Πανσερραϊκό.

Το κυριακάτικο ματς είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς για τον Άρη, που θέλει σβήσει τη «μουτζούρα» των τελευταίων αγώνων.

