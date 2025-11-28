Για εύκολη νίκη που τον διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης, ενδεχομένως και… απευθείας, έκανε λόγο μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας, μετά τη χθεσινή επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς.



«Πήγε καλά η χθεσινή βραδιά, ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη και την πήρε σβηστά. Το πήγε εκεί που ήθελε ο Μπενίτεθ, άλλαξε διάταξη, αν δεν δεχόταν αυτό το γκολ, που βέβαια πήγε η μπάλα εκεί που δεν πιάνεται, δεν είχε φάει άλλη φάση. Ήταν πολύ σοβαρός, πειθαρχημένος, στα θέλω του προπονητή και έβγαλε τέσσερις ευκαιρίες για να κάνει το 2-0, αν ήταν πιο σοβαρός, στο πρώτο ημίχρονο. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ ο Σφιντέρσκι, από ακόμα πιο ωραία ενέργεια του Ζαρουρί. Το γκολ χάιλαιτ του Καλάμπρια δείχνει και την ποιότητα αλλά και την προσωπικότητα του παίκτη. Είναι μια νίκη που τον βάζει αρχικά σε τροχιά για τα νοκ άουτ, όπου πλέον θέλει έναν ακόμα βαθμό, ενώ για την οκτάδα με τα περυσινά δεδομένα θέλει άλλους πέντε. Η δουλειά έγινε, ήταν μια καλή βραδιά, με κορυφαίο τον Ζαρουρί, ενώ Καλάμπρια και Μπακασέτας επίσης ξεχώρισαν», είπε αρχικά.



Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι είναι πλέον εμφανής η αυτοπεποίθηση που υπάρχει στο «τριφύλλι», αφού παρά το 1-1 δεν επικράτησε πανικός, ούτε σηκώθηκε η μπάλα ψηλά, ενώ παρατηρείται ξανά και μια «σύνδεση» με την κερκίδα.



Ενώ ο Δεσύλλας εκτίμησε ότι το ΟΑΚΑ πιθανότατα θα είναι όλο ανοιχτό για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε οι εργασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βάση και της σχέσης των οπαδών των δύο ομάδων.



Αναφορικά με τον τραυματισμό του Μπακασέτα, τόνισε πως δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα ξεκαθαρίσουν όλα στη σημερινή προπόνηση των «πράσινων», οι οποίοι πάντως δεν έχουν άλλα προβλήματα από το χθεσινό παιχνίδι.



