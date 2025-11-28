Λογαριασμός
Το μεσημέρι το κρίσιμο ραντεβού Ομπράντοβιτς – διοίκησης Παρτιζάν

Σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού που θα κρίνει την παραμονή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν.

Κρίσιμη η σημερινή ημέρα στην Παρτιζάν… Σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματισθεί η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το ΔΣ της Παρτίζαν στην οποία και θα συζητηθεί η παραμονή του ή όχι στον πάγκο της.

Οι σερβικές ιστοσελίδες αποφεύγουν να κάνουν κάποια εκτίμηση για το αποτέλεσμα και απλώς μεταφέρουν πληροφορίες από τι θα μεταφέρουν οι διοικούντες την ομάδα στον Ζοτς για τη συνεργασία τους από δω και πέρα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι από τη διοίκηση της Παρτίζαν θα επισημάνουν στον Ομπράντοβιτς πως του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και θέλουν με εκείνον να συνεχίσει η ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, θα του επισημάνουν ότι έχει «λευκή επιταγή» από τη διοίκηση να κάνει ό,τι εκείνος νομίζει ότι είναι καλύτερο για την ομάδα αλλάζοντας και όλο το ρόστερ εάν εκείνος κρίνει ότι χρειάζεται.

