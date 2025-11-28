Κρίσιμη η σημερινή ημέρα στην Παρτιζάν… Σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματισθεί η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το ΔΣ της Παρτίζαν στην οποία και θα συζητηθεί η παραμονή του ή όχι στον πάγκο της.



Οι σερβικές ιστοσελίδες αποφεύγουν να κάνουν κάποια εκτίμηση για το αποτέλεσμα και απλώς μεταφέρουν πληροφορίες από τι θα μεταφέρουν οι διοικούντες την ομάδα στον Ζοτς για τη συνεργασία τους από δω και πέρα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι από τη διοίκηση της Παρτίζαν θα επισημάνουν στον Ομπράντοβιτς πως του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και θέλουν με εκείνον να συνεχίσει η ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις.



Μάλιστα, θα του επισημάνουν ότι έχει «λευκή επιταγή» από τη διοίκηση να κάνει ό,τι εκείνος νομίζει ότι είναι καλύτερο για την ομάδα αλλάζοντας και όλο το ρόστερ εάν εκείνος κρίνει ότι χρειάζεται.

Zeljko Obradovic will have a new meeting with Partizan’s Executive Board at 13:00h, where it will be decided whether he stays at the club or leaves. 🚨 pic.twitter.com/aaxcENuxZS — Basketball Sphere (@BSphere_) November 28, 2025

