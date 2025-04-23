Το Nations Cup Beach Volleyball έρχεται στο TUI Magic Life Candia Maris στις 16-18 Μαΐου

Μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις beach volleyball στον κόσμο, το Nations Cup, έρχεται για πρώτη φορά στο TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group, στην Κρήτη, από τις 16 έως 18 Μαΐου 2025.

Με σκοπό την ανάδειξη της Κρήτης ως παγκόσμιου αθλητικού και τουριστικού προορισμού, το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και της αντίστοιχης Ελληνικής (Ε.Ο.ΠΕ.) με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μαλεβιζίου και του Metaxa Hospitality Group.

Το Nations Cup προάγει ιδιαίτερα το ομαδικό πνεύμα, καθώς οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν διαγωνίζονται ως μεμονωμένα ζευγάρια, όπως ισχύει κατά κανόνα στα κλασικά τουρνουά, αλλά εκπροσωπούν τις εθνικές τους ομάδες. Κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ζευγάρια, τα οποία συναγωνίζονται σε ένα καινοτόμο σύστημα διεξαγωγής αγώνων, όπου η συλλογική προσπάθεια και η στρατηγική καθορίζουν τον νικητή.

Στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που προωθεί την ανάπτυξη του αθλήματος, θα συμμετάσχουν φέτος αθλητές και αθλήτριες από έξι χώρες. Στην κατηγορία των ανδρών, θα αγωνιστούν οι εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, ενώ στις γυναίκες θα εκπροσωπηθούν οι ομάδες της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Ελλάδας. Η διοργάνωση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και προβάλλει το ταλέντο αθλητών που ξεπερνούν τα σύνορα, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά σε δυνατές αθλητικές στιγμές.



Αθλητικός τουρισμός στην Κρήτη από τo Metaxa Hospitality Group

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο του Ομίλου, TUI Magic Life Candia Maris, το οποίο θα φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα το Nations Cup, διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές διεθνών προδιαγραφών, ενώ βρίσκεται σε μία εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή της Αμμουδάρας, μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου.

Με τη συνδιοργάνωση και φιλοξενία του Nations Cup, το Metaxa Hospitality Group, που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην προώθηση σπουδαίων αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας και συμβάλλει στην ανάδειξη της Κρήτης σε προορισμό υψηλού επιπέδου για αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κορυφαίος ελληνικός ξενοδοχειακός Όμιλος έχει αναλάβει φέτος τη διοργάνωση δύο ακόμη μεγάλων παγκόσμιων τουρνουά volleyball που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Κρήτη. Πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση που υπόσχεται να φέρει στην Ελλάδα αθλητές παγκοσμίου φήμης και το Marathon, που θα αποτελέσει ένα από τα πιο συναρπαστικά events της χρονιάς. Και τα δύο τουρνουά θα φιλοξενηθούν τον Νοέμβριο του 2025 στο TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group, προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες για άθληση και τουρισμό σε μία από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Κρήτης.



Πολλαπλά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Η διοργάνωση του Nations Cup στην Κρήτη αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τη χώρα συνολικά.

Η προσέλευση αθλητών, προπονητών και φιλάθλων από όλο τον κόσμο θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση, επεκτείνοντας τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στο νησί. Παράλληλα, το τουρνουά θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση σε τομείς όπως η φιλοξενία, η εστίαση και οι μεταφορές, προσφέροντας ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Σε εθνικό επίπεδο, η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης θα αναδείξει την Ελλάδα ως κέντρο αθλητικού τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών και ενθαρρύνοντας τη διοργάνωση περισσότερων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στο μέλλον.



Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Τουρνουά Beach Volley Nations Cup 2025, ενός σπουδαίου αθλητικού γεγονότος που εμπλουτίζει το καλεντάρι των διεθνών διοργανώσεων που έχουν φιλοξενηθεί στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Συγχαίρουμε θερμά το Metaxa Hospitality Group για την ανάληψη αυτής της σημαντικής διοργάνωσης και την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για τη συνεργασία τους στην προετοιμασία του τουρνουά. Το Beach Volley Nations Cup προβάλλει την Κρήτη ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού και ενισχύει τη διεθνή εικόνα του νησιού μας».

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας ανέφερε: «Με μεγάλη μας χαρά και τιμή συμμετέχουμε ως συνδιοργανωτές στο “Beach Volleyball Nations Cup”, που θα διεξαχθεί 16 έως 18 Μαΐου 2025 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου “TUI Magic Life Candia Maris” στην Αμμουδάρα Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Στηρίζουμε τέτοιες πρωτοποριακές, οραματικές πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν του τόπου μας και τον καθιστούν προορισμό της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον οργανισμό “Metaxa Hospitality Group” και στους ανθρώπους του, για την πραγματικά σπουδαία πρωτοβουλία αυτή. Το πρώτο αυτό διεθνές τουρνουά πετοσφαίρισης που διοργανώνεται στην περιοχή μας αποτελεί τον προάγγελο για τις επόμενες λαμπρές διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν και στις οποίες θα σταθούμε αρωγοί. Οι προοπτικές διαγράφονται πολύ ενθαρρυντικές όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για όλη την Κρήτη. Ο αθλητισμός ενώνει. Εκφράζει και δημιουργεί κοινότητες ανθρώπων που εμφορούνται από ανώτερα ιδανικά και αξίες. Όταν δε ο τουρισμός εμπειριών και ειδικά ο αθλητικός τουρισμός, φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς και όλη αυτή η προσπάθεια μεταλαμπαδεύεται στην καθημερινότητα του τόπου μας και των ανθρώπων του, κάτι μεγάλο γεννιέται, κάτι όμορφο και μοναδικό έρχεται να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί. Με αυτήν τη διοργάνωση, με όλες τις συνέργειες που αυτή απαιτεί, με όλες αυτές τις διαδράσεις που προκαλεί με όλη τη δημιουργικότητα που γεννά, δίνουμε όλοι οι συμμετέχοντες το στίγμα και υπογράφουμε το μέλλον. Η επιτυχία είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, κ. Γιώργος Καραμπέτσος τόνισε: «Στην πρώτη μεταολυμπιακή σεζόν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η Ελλάδα μπαίνει και πάλι δυνατά στον χώρο του beach volley με δεκάδες εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Το καλεντάρι του 2025 αρχίζει από το Ηράκλειο Κρήτης που τα τελευταία χρόνια παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κορυφαίες διοργανώσεις της άμμου. Το Nations Cup που είναι η πρώτη διοργάνωση για τις Εθνικές μας ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία διεκδίκησης πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για τις διοργανώσεις που έχουμε προγραμματίσει ως Ομοσπονδία για την αγωνιστική σεζόν του 2025. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί πολύτιμο σύμμαχό μας και θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την πολύτιμη συνεισφορά του, το Metaxa Hospitality Group για τη συμβολή του, καθώς και όλους τους υποστηρικτές και εμπλεκομένους σε αυτή τη διοργάνωση. Εύχομαι καλή επιτυχία οργανωτικά και αγωνιστικά, ιδιαίτερα στις Εθνικές ομάδες και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν να διακριθούν, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή του beach volley».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group, κ. Ανδρέας Μεταξάς δήλωσε: «Σε μία χρονιά-ορόσημο, καθώς το 2025 ο Όμιλος Φιλοξενίας Μεταξά συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνδιοργανώνουμε ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός, το Nations Cup, το οποίο φέτος έρχεται ξανά στην Κρήτη. Με τη φιλοξενία των τριών διεθνών τουρνουά στο νησί μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, η Κρήτη αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού, προσελκύοντας αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο. Η διεξαγωγή αυτών των διοργανώσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, τοποθετώντας την Κρήτη στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού χάρτη».



Η επιστροφή ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος beach volleyball στην Ελλάδα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμβολή του τεχνικού διευθυντή Βαγγέλη Πολυμερόπουλου μέσω της κορυφαίας εταιρείας Sports Marketing και Events στην Ελλάδα, της ActiveMedia Group.



