«Έκτος παίκτης της χρονιάς» ο Πρίτσαρντ των Σέλτικς

Σπουδαία διάκριση για τον Πέιτον Πρίτσαρντ των Μπόστον Σέλτικς, ο οποίος αναδείχθηκε «έκτος παίκτης της χρονιάς» στο ΝΒΑ, συγκεντρώνοντας 454 βαθμούς στη σχετική ψηφοφορία και λαμβάνοντας 82 από τις 100 πρώτες ψήφους από διεθνές πάνελ εκπροσώπων ΜΜΕ!

Στην πέμπτη του χρονιά στο NBA, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 14,3 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα σε 80 συμμετοχές με τη φανέλα των Κελτών, ερχόμενος από τον πάγκο στις 77 από αυτές.

Παράλληλα, ο Πρίτσαρντ ήταν ο πέμπτος σκόρερ της ομάδας στη regular season, πετυχαίνοντας συνολικά 1.079 πόντους, τους περισσότερους φέτος στο ΝΒΑ ως «αναπληρωματικός», ενώ σούταρε με 40.7% στα τρίποντα, ευστοχώντας σε 255 συνολικά…

Στη δεύτερη θέση της σχετικής ψηφοφορίας βρέθηκε ο Μαλίκ Μπίσλι των Ντιτρόιτ Πίστονς με 279 βαθμούς και 13 πρώτες ψήφους, ενώ τρίτος αναδείχθηκε ο Τάι Τζερόουμ των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 91 βαθμούς και 2 πρώτες ψήφους.

