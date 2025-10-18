Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Παπαγιάννη

Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤOR στον Γιώργο Παπαγιάννη με ανάρτησή του στα social media. Οι πράσινοι αναφέρουν στην ανάρτησή τους αυτή…

«Γίνε καλά σύντομα. Όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι δίπλα σου. Μείνε δυνατός και επέστρεψε ακόμη πιο δυνατός»…

Get well soon, @G_P_06! 🙏🏻



The whole Panathinaikos family stands by your side. Stay strong and come back even stronger! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yGteD7kJBU — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 17, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο γόνατο και αποχώρησε άμεσα για το νοσοκομείο για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι και μάλιστα έντονοι για μεγάλη ζημιά.



