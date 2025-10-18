Λογαριασμός
Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Παπαγιάννη

«Γίνε καλά σύντομα. Όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι δίπλα σου» - Οι ευχές του Παναθηναϊκού για ταχεία ανάρρωση του Παπαγιάννη 

Παπαγιάννης

Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤOR στον Γιώργο Παπαγιάννη με ανάρτησή του στα social media. Οι πράσινοι αναφέρουν στην ανάρτησή τους αυτή…

«Γίνε καλά σύντομα. Όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι δίπλα σου. Μείνε δυνατός και επέστρεψε ακόμη πιο δυνατός»

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο γόνατο και αποχώρησε άμεσα για το νοσοκομείο για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι και μάλιστα έντονοι για μεγάλη ζημιά.
 

