Καραπαπάς: «Θα έπαιρνα τον Κωνσταντέλια - Επένδυση 60 εκατ. ευρώ στο Καραϊσκάκη»

Ο Κώστας Καραπαπάς έδωσε μεγάλη συνέντευξη σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού.



Ο εκ των Αντιπροέδρων και Γενικός Διευθυντής των «ερυθρόλευκων» έδωσε αναλυτική εικόνα για την προετοιμασία της ομάδας, τις μεταγραφές, αλλά και τα πρότζεκτ ανάπτυξης νέων ταλέντων, ενώ εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Καραπαπάς μίλησε επίσης για τις σχέσεις των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, την ενσωμάτωση παικτών όπως οι Καμπέλα και Καλογερόπουλος, καθώς και για την επένδυση σε υποδομές και το μέλλον του «Γ. Καραϊσκάκης».



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για την προετοιμασία του Ολυμπιακού: «Πρώτη φορά δεν έγινε τσακωμός. Στις προετοιμασίες πάντα υπάρχουν. Είχαμε κακούς τραγουδιστές. Κανείς από τους καινούργιους δεν ξέρει. Τραγικοί. Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Και οι σχέσεις μεταξύ των παικτών και το staff ειναι εξαιρετική. Νομίζω είμαστε στα καλύτερα μας. Το γκρουπ ειναι φανταστικό. Κάναμε ένα πείραμα με αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια στο τέλος στη Ιταλία. Ο πρόεδρος και ο Μεντιλίμπαρ θέλανε να κερδίσουμε την Νάπολι και την Ίντερ. Είπα είμαι χαρούμενος γιατί δείξαμε ότι έχουμε το επίπεδο. Πιστεύω οτι άμα είχαμε την αρχική 11άδα και τις πέντε αλλαγές μας θα ήταν διαφορετικό. Αλλά και στα δύο ματς είδα μια ομάδα να πιέζει 90 λεπτά».



Για τον Καμπέλα: «Τον θέλαμε (χρόνια). Του εξηγήσαμε τι θέλαμε από αυτόν. Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Μας είπε "οκ, με θέλετε για 20 λεπτά να είμαι σαν τον Βαλμπουενά, το ξέρω, αλλά δεν θα είμαι ο Βαλμπουενά, θα παίζω όλο το παιχνίδι". Έχει την σωστή νοοτροπία. Είναι φίλος με πολλούς στον σύλλογο. Είναι από την Κορσική και είναι φίλος με τον Μοντεστό. Όταν παίξαμε με την Κρασναντάρ, ύστερα από εκείνο το παιχνίδι, ήμασταν κοντά. Πολλές φορές. Πήρε καλά συμβόλαια στην Μονπελιέ και στην Λιλ και τώρα στον Ολυμπιακό. Φέτος ήθελε να έρθει. Είπε από μόνος του, για αυτό και έγινε τόσο γρήγορα μέσα σε δύο μέρες. Δεν ήθελε να ακούσει άλλες προτάσεις είπε ότι "πρεπει να παίξω στον Ολυμπιακό, συζητάμε χρονιά"».



Για τον Καλογερόπουλο: «Τον παρακολουθούμε από 12 χρονών από τότε που ήταν στην Τρίπολη. Είναι αρχηγός σε όλες τις εθνικές ομάδες από Κ12 μέχρι και τώρα. Πήγε στον Βόλο δύο χρόνια και ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας μαχητής. Και είμαι χαρούμενος γιατί και στον Ολυμπιακό “σκίστηκε”. Δεν μιλάμε αρκετά για αυτόν, αλλά το ποδόσφαιρο τον συζητάει. Έχει την νοοτροπία και την σκληράδα. Χρειάζεται να δουλέψει στο τακτικό κομμάτι και δουλεύει με τον Μεντιλίμπαρ πάνω σε αυτό. Θα είναι καλή προσθήκη, είναι και Έλληνας. Είναι άλλο να παίζεις στον Βόλο και άλλο στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πάνω από 50% του παιχνιδιού πρέπει να κάνεις build up. Στον Βόλο παίζεις σαν Σαμουράι – διώχνεις την μπάλα. Πρέπει να αλλάξει τσιπάκι. Δουλεύει σκληρά και είναι σε καλή κατάσταση».



Για τον Συλαϊδόπουλο: «Ο Σωτήρης είναι μεγάλο πρότζεκτ για εμάς. Όχι μόνο για την Ρίο Άβε. Ο Σωτήρης μπορεί μια μέρα να είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι μέρος του πρότζεκτ μας συνολικά, σε παγκόσμιο επίπεδο».



Για τον ποιον Έλληνα παίκτη θα έπαιρνε: «Κωνσταντέλιας. Μου άρεσε πολύ και σαν χαρακτήρας. Έχει σεβασμό, είναι καλός χαρακτήρας».



Για τις μεταγραφές: «Υπάρχει ένα pattern στις μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι δύσκολες και μετά παίρνει τηλέφωνο ο κ. Μαρινάκης, και τέλος. Αλλά, όταν πήραμε τον Μαρσέλο, η ΕΠΟ ήθελε να κλείσει και να μην περάσει τη μεταγραφή. Ήταν τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και πήρα τηλέφωνο την ΕΠΟ και είπα στον υπεύθυνο ότι είμαι στο γραφείο στον Πειραιά και υπογράψαμε τον Μαρσέλο. Οπότε, βάλε το χαρτί στο σύστημα της FIFA να περάσει η μεταγραφή να είναι εντάξει, έχεις τρία λεπτά. Σε παρακαλώ, θα είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτή την προσωπικότητα, να μην γίνει επειδή δεν μπορεί η ΕΠΟ να πατήσει ένα κουμπάκι. Θέλεις να είσαι ο άνθρωπος που ακύρωσε την μεταγραφή του Μαρσέλο; Στο σύστημα εν τέλη είδαμε ότι η μεταγραφή του Μαρσέλο πέρασε 23.59 και 2 δευτερόλεπτα».



Για το Καραϊσκάκη: «Γίνονται συζητήσεις ακομα. Μιλάμε για επένδυση κοντά στα 60 εκατ. ευρώ. Σκέψη είναι να έχει γήπεδο ο Ολυμπιακός κοντά στα 50.000 χωρητικότητα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.