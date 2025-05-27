Κριστιάνο Ρονάλντο: Όλοι... ψάχνουν την επόμενη ομάδα του: Από τη Γουιντάντ μέχρι την Μποταφόγκο και τη Μοντερέι

Η ιστορία του θρυλικού Κριστιάνο Ρονάλντο «...συνεχίζει να γράφεται», όπως εξήγησε ο ίδιος αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/5), ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία ανήκε τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς όμως να αφήνει κάποιον υπαινιγμό για τον επόμενο προορισμό του.

Ο ασταμάτητος CR7, διψασμένος για ρεκόρ και νέες προσθήκες στο παλμαρέ του, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ως στόχο τη συμμετοχή στο νεοσύστατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αυτό το καλοκαίρι (15 Ιουνίου - 13 Ιουλίου).

Οι εικασίες δίνουν και παίρνουν για το ποια από τις 32 συμμετέχουσες ομάδες θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκτήσει τον πέντε φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος είχε ενταχθεί στην ομάδα του Ριάντ στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022, όντας το πρώτο μεγάλο όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που μεταπήδησε στο αναπτυσσόμενο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.

Ο 40χρονος Πορτογάλος μπορεί, λοιπόν, να επιλέξει μια σύντομη μεταγραφή και να πάρει μέρος στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλευόμενος το ειδικό μεταγραφικό «παράθυρο» που άνοιξε η FIFA από την 1η έως τις 10 Ιουνίου, για να επιτρέψει στις ομάδες να ενισχυθούν ενόψει της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται να πιστεύει σε αυτό το σενάριο, αφού πριν λίγες ημέρες ανέφερε σχετικά: «Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να παίξει για μία από τις ομάδες. Υπάρχουν συζητήσεις με ορισμένους συλλόγους. Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στην περίσταση και ενδιαφερθεί να τον αποκτήσει... Ποιος ξέρει; Απομένουν μερικές εβδομάδες, θα είχε ενδιαφέρον».

Στο Μαρόκο, η αγορά της Καζαμπλάνκα πουλά ήδη φανέλες της Γουιντάντ με το όνομά του, αλλά απέχει πολύ το ενδεχόμενο από την πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύτηκε μαζικά από ΜΜΕ και φιλάθλους του συλλόγου για να δημιουργήσουν φωτομοντάζ με τον Ρονάλντο να φορά τη φανέλα της κόκκινης ομάδας της «Κάζα» (μεγάλης αντιπάλου των «πράσινων» της Ράτζα).

Ο Μαροκινός διεθνής Νορντίν Άμραμπατ, νέος παίκτης της Γουιντάντ και ημί-φιναλίστ στο Μουντιάλ του 2022, άναψε «φωτιές» λέγοντας στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf πως «...ο πρόεδρος του συλλόγου είναι πολύ φιλόδοξος και συζητά με μεγάλα ονόματα. Είναι αλήθεια πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχει βάλει στο στόχαστρο».

Πολλά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για τον πρώτο σκόρερ της περασμένης σεζόν στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα με 25 γκολ.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Μποταφόγκο του Τζον Τέξτορ, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της Λιόν. Ο σύλλογος του Ρίο ντε Τζανέιρο, πρωταθλητής Νοτίου Αμερικής και Βραζιλίας, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Παρί Σεν Ζερμέν, θα μπορούσε, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, να επιχειρήσει να φέρει τον CR7 στο Ρίο.

Στο Μεξικό, η Μοντερέι μπορεί να παίξει το δικό της χαρτί, αξιοποιώντας την επιρροή μιας άλλης παλιάς δόξας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον Σέρχιο Ράμος, πρώην συμπαίκτη του Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ήδη ανήκει στους «ραγιάδος».

Κι αν η Αλ Νασρ δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το μεγάλο αντίπαλό της, η Αλ Χιλάλ, θα είναι παρούσα. Σύμφωνα με σαουδαραβικά Μέσα, ο πρώην σύλλογος του Νεϊμάρ ενδέχεται να καταθέσει πρόταση στον αρχηγό της Πορτογαλίας.

Εν ολίγοις, οι πιθανοί –άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο ρεαλιστικοί– προορισμοί δεν λείπουν, προκειμένου ο Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίσει την αιώνια μονομαχία του με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα συμμετάσχει σίγουρα στο τουρνουά με την Ίντερ Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

