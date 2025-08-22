Λογαριασμός
Καλάμπρια: «Περήφανος για το ντεμπούτο μου με αυτήν τη φανέλα»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια σχολίασε την παρθενική του εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού, μέσω των social media

Καλάμπρια

Απόλυτα θετικό ήταν το ντεμπούτο του Ντάβιντε Καλάμπρια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, χθες (21/08) το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο, κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Όχι μόνο επειδή το «τριφύλλι» έκανε μια… καρυδάτη ανατροπή και νίκησε με 2-1 την τουρκική ομάδα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Europa League, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης.

Κυρίως, λόγω της πολύ καλής εμφάνισης του Ιταλού δεξιού μπακ, που υπήρξε καταλυτική για το come back του Παναθηναϊκού. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, ο Καλάμπρια βοήθησε σημαντικά σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα μάλιστα να… αποθεωθεί κατά την διάρκεια της αναμέτρησης από τον κόσμο!

Ο 28χρονος ακραίος αμυντικός, λοιπόν, θέλησε να μοιραστεί τις πρώτες του σκέψεις μετά την πρεμιέρα του, μέσω ενός σχετικού μηνύματος που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Περήφανος για το ντεμπούτο μου με αυτή την φανέλα. Χάρηκα για την γνωριμία, Αθήνα», ανέφερε σε αυτό.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League
