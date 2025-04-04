Το έκανε ντέρμπι, αλλά έφυγε με νίκη πρωτιάς από την έδρα της Άλμπα με τρομερό Πίτερς ο Ολυμπιακός

Καρδιοχτύπησε, αλλά έφυγε με νίκη πρωτιάς από το Βερολίνο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι παρατάχθηκαν με πολλές και σημαντικές απουσίες, βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με διαφορά 21 πόντων κόντρα στην ουραγό της βαθμολογίας Άλμπα, ελέγχοντας απόλυτα τον αγώνα, όμως είδαν τους Γερμανούς να επιστρέφουν και να παίρνουν το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο. Ωστόσο, έχοντας για μεγάλο του πρωταγωνιστή τον Άλεκ Πίτερς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τις λύσεις στα τελευταία λεπτά, παίρνοντας τη νίκη με 100-92.

Έτσι, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις τρεις διαδοχικές ήττες τους από Ερυθρό Αστέρα, Βιλερμπάν και Μονακό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 23-10 και ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή της Ευρωλίγκας, εκμεταλλευόμενοι την εντός έδρας ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Μπαρτσελόνα, ενώ για την τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (10/4, 21:15), ψάχνοντας τη νίκη που θα τους βάλει στα playoffs ως πρωτοπόρους.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Πίτερς, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους και τρίποντα (33 πόντοι με 8/9 τρίποντα), έχοντας για άξιους συμπαραστάτες τους Γουίλιαμς-Γκος (22π, 7 ασίστ) και Βεζένκοφ (18π, 7 ριμπ).

Από την άλλη, για την Άλμπα, η οποία το πάλεψε πολύ, αλλά έπεσε στο 5-28 και παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας, ξεχώρισε ο Γουέτζελ, με 19 πόντους.

Το ματς:

Με Γκος, Λι, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Ράιτ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Φαλ και Γουόκαπ, αλλά με τον Κίναν Έβανς να συμπεριλαμβάνεται στην ενδεκάδα, παρόλο που τελικά δεν αγωνίστηκε. Από την άλλη, ο Πέδρο Κάγιες επέλεξε τους Πρότσιντα, Ντέλοου, Χέρμανσον, Σνάιντερ και ΜακΚόρμακ για την αρχική του πεντάδα, έχοντας για μοναδική απουσία τον Σπανιόλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να επιβάλλει από νωρίς την ανωτερότητά του, παίρνοντας προβάδισμα με 7-2 χάρη σε καλάθι-φάουλ του Γκος και πόντους από Λι, Βεζένκοφ. Ο Χέρμανσον με εκτός ισορροπίας σουτ έκανε το 4-7, αλλά ο Παπανικολάου με δύο βολές, ο Λι με ανάποδο λει απ σε αιφνιδιασμό και ο Ράιτ με 2/2 από την γραμμή, έβαλαν τον Ολυμπιακό στο +9 (4-13). Ο Ντέλοου με τρίποντο μείωσε σε 7-16 και ο Γουέτζελ έβαλε την Άλμπα στο -5, όμως λίγο αργότερα ο Πίτερς έδωσε με τρίποντό του το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (13-23) στους «ερυθρόλευκους». Βεζένκοφ με βολές και Γκος με τρίποντο έβαλαν τον Ολυμπιακό στο +15 (13-28), ο Πίτερς με 3/3 από μακριά διαμόρφωσε το 15-33 ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 10, κάνοντας το 17-36 της πρώτης περιόδου.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου! Ο ΜακΚίσικ με follow και ο Ράιτ με κάρφωμα μετά από ασίστ του Λι έκαναν το 19-40, ενώ ο Γουέτζελ με καλάθι-φάουλ έφτασε τους 12 προσωπικούς πόντους, μειώνοντας για την Άλμπα σε 22-40. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο +19 (24-43), ενώ ο Πίτερς συνέχισε… το βιολί του, κάνοντας το 26-46 και έχοντας 4/5 τρίποντα! Κάπου εκεί η ομάδα του Μπαρτζώκα χαλάρωσε αμυντικά, με τους Πρότσιντα, Μπέικερ και Χέρμανσον να σκοράρουν για το 33-46, όμως οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν ρυθμό επιθετικά, διατηρώντας τη διαφορά ασφαλείας τους (37-54) με τρίποντα από Γκος και Βεζένκοφ. Ο Μπέικερ με τρίποντο έκανε το 40-54, ενώ ο Λαρεντζάκης με συνεχόμενους πόντους του «έγραψε» το 44-61, πριν έρθει ο ΜακΝτάουελ για να διαμορφώσει το 46-61 του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 10/13 δίποντα, 9/19 τρίποντα, 14/15 βολές και 17 ασίστ για 5 λάθη.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Ράιτ σκόραρε για το 46-63, με τους Γουέτζελ και Σνάιντερ εκμεταλλεύτηκαν ένα επιθετικό μπλοκάρισμα του Ολυμπιακού, ρίχνοντας τη διαφορά μετά από ώρα στους 10 (53-63). Ο Βεζένκοφ έδωσε τη λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού σκοράροντας για το 53-65, όμως μετά από λάθος του ο Γουέτζελ κάρφωσε, για να φτάσει τους 17, να μειώσει σε 55-65 και να αναγκάσει τον Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο «καυτός» από το πρώτο ημίχρονο Πίτερς, έβαλε ένα ακόμα τρίποντο για το 55-68 και ο Ολυμπιακός έφτιαξε σερί 10-2, ξεφεύγοντας με 57-75 και με τον Πίτερς να φτάνει τους 20 πόντους! Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο του αγώνα ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του επιθετικά, επιτρέποντας στην Άλμπα να φτιάξει σερί 17-5, κάνοντας μονοψήφια τη διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα και μειώνοντας στο 73-80 της τρίτης περιόδου, με τρεις βολές του Πρότσιντα μετά από απρόσεκτο φάουλ του Ράιτ.

Το σερί της Άλμπα συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου (25-4), με τους γηπεδούχους να σκοράρουν με συνεχόμενα τρίποντα των Ολίντε και Μπιν, ενώ ο Γουέτζελ κάρφωσε, δίνοντας στους Γερμανούς το πρώτο τους προβάδισμα (81-80) μετά το 2-0! Πίτερς και Βεζένκοφ με μεγάλα τρίποντά τους έδωσαν τη λύση στον Ολυμπιακό, βάζοντάς τον στο +5 (81-86), με τους ΜακΝτάουελ και Τόμας να ισοφαρίζουν εκ νέου για την Άλμπα, η οποία προσπέρασε και με 90-87, με τον Σνάιντερ. Ο Γκος με λέι απ μείωσε σε 90-89, με τον Πίτερς να δηλώνει ξανά «παρών» με μεγάλο του τρίποντο για το 90-92, ενώ στη συνέχεια ο Γκος με δύσκολο καλάθι του έκανε το 90-94, με τον Ολυμπιακό να παίζει συνεχόμενες καλές άμυνας, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 100-92.

Τα δεκάλεπτα: 17-36, 46-61, 73-80, 92-100

