Τιτάνας Αλκαράθ, σάρωσε τον Τζόκοβιτς και πήρε ξανά το Γουίμπλεντον

Μέγας είσαι Κάρλος Αλκαράθ και... θαυμαστά τα έργα σου!

Ο Ισπανός τενίστας έχει βαλθεί να «τερματίσει» το τένις από τα 21 του χρόνια, αφού νίκησε 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Γουίμπλεντον και κατέκτησε το σπουδαίο τουρνουά για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ξανά κόντρα στον Σέρβο!

Πρόκειται για το τέταρτο Grand Slam του Αλκαράθ, καθώς πέρα από τα δύο Γουίμπλεντον έχει κατακτήσει το φετινό Roland Garros αλλά και το US Open του 2022, με το Αυστραλιανό Όπεν να παραμένει η μοναδική του... εκκρεμότητα, αν και κάτι μας λέει ότι όχι για πολύ!

Από το πρώτο σετ, ο Ισπανός έδειξε πως μπήκε την αναμέτρηση για να την κερδίσει, καθώς έκανε break με το «καλησπέρα» και έφτασε και σε δεύτερο στο πέμπτο γκέιμ, με αποτέλεσμα να κάνει εύκολα το 1-0 με σκορ 6-2.

Η ίδια κατάσταση επαναλήφθηκε και στο δεύτερο σετ. Ο Αλκαράθ «έσπασε» το σερβίς του «Νόλε» στο πρώτο γκέιμ, το έκανε ξανά στο έβδομο και έφτασε σε ακόμη μία νίκη με σκορ 6-2, κάνοντας το 2-0 και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον θρίαμβο.

Το τρίτο σετ ήταν το μοναδικό που θύμισε πραγματικά τελικό. Οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι το ένατο γκέιμ, όταν ο Αλκαράθ έκανε break και είχε την ευκαιρία να κλειδώσει τη νίκη σερβίροντας ο ίδιος.

Παρόλο που ο 21χρονος προηγήθηκε 40-0, ο Τζόκοβιτς «έσβησε» τρία match points και κατάφερε τελικά να απαντήσει. Κάπως έτσι, το τρίτο σετ οδηγήθηκε στο tiebreak, όπου οι δύο σπουδαίοι τενίστες πάλεψαν μέχρι τέλους, με τον Αλκαράθ να επικρατεί 7-5 και να σηκώνει το τρόπαιο.

Τα σετ: 6-2, 6-2, 7-6 (6-4)

