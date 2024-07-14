Ξεκάθαρος ο Παναθηναϊκός για Ιωαννίδη: «Δεν πωλείται»

Το ξεκαθαρίζει για Φώτη Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός!

Έπειτα από το νέο «κύμα» των δημοσιευμάτων τα οποία προέρχονται κυρίως από Ιταλία και Πορτογαλία και κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπολόνιας και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον 24χρονο επιθετικό, η «πράσινη» ΠΑΕ, σπεύδει να κλείσει την πόρτα σε κάθε μνηστήρα! Παίρνοντας θέση λοιπόν, οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν πωλείται.

Άλλωστε αυτό γίνεται αντιληπτό και από τις τρεις αρνητικές απαντήσεις που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός σε επίσημες προτάσεις της Ίπσουιτς και της Μπολόνια, με την αγγλική ομάδα να έχει καταθέσει μια ύψους 22,5 εκατ. ευρώ και μια δεύτερη ύψους 25 εκατομμυρίων, ενώ ακολούθησε και εκείνη των «ροσομπλού» οι οποίοι επίσης έφαγαν... άκυρο για μια προσφορά επίσης 25 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά, oι «πράσινοι» τονίζουν: «Επειδή καθημερινά προκύπτουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό σχετικά με τον Φώτη Ιωαννίδη και συντηρείται ως θεμα, η θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Ιωαννίδης δεν πωλείται».

